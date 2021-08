El 21 de agosto, el hombre más rápido del mundo celebró su cumpleaños número 35. Usain Bolt se retiró de las pistas luego del Mundial de Atletismo de Londres, en 2017, pero sus récords siguen vigentes. El 16 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de su marca imbatible en los 100 metros y el 20 de agosto, del de 200.

La música

Entre sus tantas pasiones fuera de la pista, ahora Bolt se dedica a música. Ya lanzó varias canciones pero en septiembre se viene su primer álbum: Usain Bolt X NJ Country Yutes.

Los hijos

Desde que se retiró de las pistas, Bolt fue padre en dos oportunidades. Primero nació su hija Olympia Lightning Bolt. Y en este 2021 anunció la llegada de sus dos hijos varones: Saint Leo Bolt y Thunder Bolt. Los tres junto con su pareja Kasi Bennett.

El constructor

Dentro de los tantos negocios que maneja, Bolt sigue apostando por las inversiones en Jamaica, para generar más empleo. En 2018 se involucró en la compra, refacción y construcción de oficinas para alquiler. Y por supuesto llevan su sello.

Entrenar con Bolt

¿Un programa para entrenar siete días con el 8 veces medallista olímpico? Bueno, ya no será necesario viajar a Kingston para hacerlo. Bolt, que no pierde un segundo, se asoció a ONE PELOTON una plataforma que ofrece diferentes tipos de entrenamiento de running y bicicleta. En la app se puede encontrar la opción Train like Usain Program, armado por el mismísimo jamaiquino.

El fútbol

Tras varios intentos de convertirse en futbolista, aún antes de retirarse del atletismo, con varios partidos junto a las estrellas para eventos benéficos, finalmente Bolt tuvo su chance en el Central Coast Mariners de Australia, a meadiados de 2018. Estuvo a prueba pero no lograron cerrar los números y por eso se despidió luego de tres meses. Fue su cuarto intento luego de pasar por el Borussia Dortmund de Alemania, el Sundowns de Sudáfrica y el Stromsgodset de Noruega.

Bolt en el Dortmund.

Las nuevas estrellas

Sin su presencia en Tokio, Bolt se dedicó a alentar a las atletas jamaiquinas que hicieron historia en los Juegos: Elaine Thompson Herah, Shelly Ann Fraser Pryce y Sherricka Jackson lograron el 1-2-3 en los 100 metros, Thompson fue oro en 200 y las tres además de Briana Williams lograron el oro en la posta 4x100. Además, alertó a las atletas que no tuvieron apoyo para que -luego de las medallas- los sponsors no se aprovechen de su popularidad.

Las zapatillas de Usain

Fuera de las pistas, Bolt sigue siendo un ícono que las marcas desean explotar. Su sponsor, al igual que quien viste al equipo jamaiquino de atletismo, es Puma. Y sigue sacando provecho: esta vez con un calzado no para correr, sino para tener el look de Bolt. Todo lo que toca es oro, claramente.

Rápido sobre ruedas

¿Más negocios? Claro. Porque si no se puede correr tan rápido como Bolt, qué mejor que subirse a una bicicleta o a un monopatín de alquiler e intentar cubrir los 100 metros en 9.58s.

El regreso a la pista

¿Volvió? Por un rato nomás. Claro que por otra acción publicitaria. Sin embargo, más allá del marketing, ver a Bolt nuevamente en actividad -esta vez intentando los 800 metros- valió la pena.

Sus récords

Pese a que los materiales de la pista de atletismo del estadio olímpico de Tokio y la nueva tecnología en calzado logró que en los últimos Juegos se rompieran varias marcas históricas, sus récords siguen intactos. Tanto en 100 como en 200 no hubo ningún atleta capaz de acercarse a sus 9.58 y 19.19. El italiano Marcell Jacobs fue el ganador en los 100 y el canadiense Andre De Grasse en los 200, pero lejos de la marca del jamaiquino.