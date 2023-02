The Diaper Derby: la carrera para lo que aún no corren y ¡sólo gatean!

Así como muchos grandes eventos fueron sumando de a poco categorías para los más chicos, versiones acotadas de sus carreras para que los niños puedan comenzar a disfrutar del mundo del running desde muy temprana edad. Familiarizarse con circuitos, dorsales, medallas. En general se trata de recorridos de apenas de algunos cientos de metros o apenas un kilómetro.

Sin embargo, los niños y niñas no son los más pequeños en participar en carreras. En Estados Unidos existe una tradición para que corran aquellos que aún no corren: los bebés. En The Diaper Derby (Clásico en pañales) participan de seis a 12 meses de edad a puro gateo.

Entre 1946 y 1955 se trataba de uno de los eventos más reconocidos en Estados Unidos, bebés que llegaban de todo el país hasta al Palisade Park, en New Jersey, para participar.

Miami en pañales

La maratón de Miami es una de las carreras que sigue organizando este evento. Los bebés se posicionan en una alfombra de tres metros (10 pies) y deben llegar hasta el otro lado gateando. En caso de levantarse y caminar, quedará descalificado. Para la última edición, en ete 2023, el tope era de 25 bebés y se realizaron cinco eliminatorias de cinco bebé cada una para luego disputar la gran final.

Cómo son las reglas

Además de quedar descalificados si caminan, los padres no podrán darles comida en el recorrido para ayudarlos a avanzar, sí podrán en cambio motivarlos desde el otro lado con juguetes o cualquier objeto que sea de su preferencia. Si bien no se cronometra el tiempo, una vez que se supera el tope de siete minutos, se dará ganador al bebé que esté más cerca de la meta. Si el infante llora, claro, se lo puede retirar del circuito.

En Miami además hay categorías de premios: el más rápido será Speed Damon (Demonio veloz); Trailblazer para el bebé que forja su propio camino a la meta; Aguafiestas (si, polémico) para el que más llora y luego se le da un premio a los tres primeros clasificados en la serie final.