Sin dudas ha sido uno de los atletas más destacados de la historia. Dueño de una sancada única, cuádruple campeón olímpico y con una dura historia personal, Mo Farah anunció que llegó el momento de decirle adiós al atletismo.

A sus 39 años, el británico de origen somalí confesó que este 2023 probablemente sea su último año de competenicia, lo que lo descarta para participar una vez más de un Juego Olímpico. Eso sí, no descarta participar del Mundial de Atletimo en Budapest, en el mes de agosto.

"No voy a ir a los Juegos Olímpicos y creo que 2023 será mi último año. Pero si a finales de año me eligieran por mi país, nunca lo rechazaría. Pero, como he dicho, voy carrera a carrera y me preparo para el maratón de Londres, que es muy importante", dijo Farah, que en marzo cumplirá 40 años.

De la pista al asfalto

Mo Farah fue el dominador de los mundiales de atletismo del 2011 al 2017. Seis oros, siempre en 5.000 y 10.000 metros, y dos medallas de plata en total. En Río 2016 y Londres 2012 también se llevó ambas, sumando cuatro en su historial. También tiene seis medallas europeas (cinco de oro), y nada menos que 22 títulos de Diamond League.

Sin embargo, dejando de lado la pista, quiso probar con el asfalto. Y tuvo rendimientos con altibajos. Luego de probar el asfalto en algún 10k y en varios 21k, decidió debutar en el Maratón de Londres de 2013, con mucha expectativa por su performance, pero no la terminó. En el 2014, y tras ganar la medio maratón de New York, finalmente terminó los 42k de Londres siendo octavo, con 2h08m21.

En el 2015 su foco estuvo puesto en prepararse para Río 2016, aunque unos meses ante de competir allí logró el bronce en el campeonato mundial de medio maratón de Cardiff. Llegó afilado a los Juegos y se llevó sus dos medallas.

Chau pista

Una vez que le dijo adiós (momentáneamente) a las pistas, se dedicó al asfalto y en el 2018 sólo corrió allí. Ganó los 21k de Londres (The Big Half Marathon) y tras ser tercero en los 42k londinenses, por fin ganó un maratón: fue en Chicago, con 2h05m11. Corrió ambas nuevamente al año siguiente, pero ni subió al podio ni mejoró sus marcas.

La pandemia lo alejó de la calle también. Intentó de nuevo con la pistas pero lejos estuvo de reencontrarse con sus mejores tiempos. Así, el 2022 lo vio entusiasmado ganando otra vez los clásicos 10k y 21k londinenses, pero una lesión en la cadera lo dejó afuera de la gran carrera. Y ahora volverá a Londres y como despedida.

"¿Si será la última? Quién sabe... Sinceramente, depende de mi cuerpo. Ha sido una carrera increíble, y participar en el maratón de Londres es algo muy importante. Me sentí fatal por no correr el año pasado y quiero intentarlo una vez más", declaró.

El adiós

"Ya no soy un jovencito y no puedes seguir regresando y participando en carreras a menos que estés en la forma adecuada. Y a mí me encantaría poder terminar en casa y creo que nos estamos acercando al final de mi carrera, seguro”.

Lo que me mantiene en marcha es que amo lo que hago. Han sido duros los últimos tres años con las lesiones, pero cuando salgo a correr estoy de muy buen humor. Es aprovecharlo al máximo mientras pueda", dijo Farah.

“He tenido una carrera increíble, con cuatro medallas de oro olímpicas y representando a mi país durante muchos, muchos años”, agregó. “Estoy muy orgulloso de lo que he logrado. No tengo nada que probar", cerró.