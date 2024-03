Uno de los casos más polémicos en la Selección de Ecuador fue la pelea entre Christian Noboa y Gustavo Alfaro. El futbolista, casi dos años después se refirió al tema contando su versión y guardándose nada contra quien fuera su ex entrenador.

“Cuando Gustavo Alfaro recién llegó, me llamó y me dijo que el quería que fuera su referente, el que maneje el camerino, el capitán, etc, yo le contesté en ese momento que no podía ir y que si llegaba iba a estar agotado para el encuentro (al partido vs. Argentina por arranque de Eliminatorias) y el me contestó que no importaba que me quería ir porque era un referente”, empezó en charlas con el actor Jonathan Estrada.

“Al final no jugué nada, luego de eso varias veces me veía y me decía lo mismo, que quería que yo sea su referente, y que a él le gustaba que le digan las cosas en la cara, de frente”, amplió sobre la postura del DT argentino sobre el manejo con el futbolista.

“Pasaban los partidos y yo no jugaba, entonces le hablé y le dije que era mejor que convoque a otro porque yo no estaba teniendo minutos. Dijo que le gustaba que le digan las cosas y cuando yo le hablé, se enojó y no me convocó más”, dijo Noboa sobre su reclamo.

“Al final Gustavo Alfaro terminó siendo un vende humo, se fue peleado con toda la Federación Ecuatoriana de Fútbol cobrando un dinero que no sé si debería cobrar”, finalizó.

¿Qué alejó a Christian Noboa de la Selección de Ecuador?

Christian Noboa habría declarado en contra de la convocatoria de Carlos Gruezo señalando con una indirecta de que “convocan jugadores sin minutos en sus clubes”, a partir de ahí Alfaro dijo: “se condiciona solo porque no le puedo asegurar la titularidad”.

Esta es la cifra que Gustavo Alfaro le pide a la FEF

Gustavo Alfaro le pedía casi 4 millones de dólares a la FEF por valores impagos, sin embargo tras demanda FIFA el monto a cancelarle al DT argentino es de 2 millones de dólares.