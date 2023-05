Los ataques racistas contra Vinícius Jr. han dado mucho de qué hablar en el fútbol español y los señalamientos han ido contra un grupo de fanáricos de Valencia y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Han sido muchas las muestras de apoyo para Vinícius luego de la lamentable escena que se vio en el Estadio de Mestalla. Sin embargo, las acciones del presidente de LaLiga tras lo ocurrido han sido duramente cuestionadas.

Mientras el mundo del fútbol se solidarizaba con el brasileño y condenaba las acciones del grupo de hinchas de Valencia, Javier Tebas inició un cruce de palabras con el futbolista por medio de las redes sociales. Esto desató una ola de críticas contra el dirigente.

Discuplas de Tebas

En una entrevista con ESPN Brasil, el presidente de LaLiga se disculpó por lo ocurrido. “No quería atacar a Vinícius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito disculparme. No era mi intención. Me expresé mal, en un mal momento… Si dañé a alguien, se pensó que era racista, está lejos de la realidad. Denunciamos a los racistas, no queremos racismo en el fútbol. Vinícius es un activo del Real Madrid, del fútbol español“.

“LaLiga cuida a Vínicius. Lamento lo que pasó, y por eso lo denunciamos. Y no solo denunciamos: tomamos acciones especiales en sus partidos. Hablamos con los clubes, para que dieran más seguridad, identificar a los aficionados…” agregó Javier Tebas.