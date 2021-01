LG Stylo 5: Una nueva alternativa para los amantes de los modelos tipo Note

La inclusión de lápices táctiles en los smartphones es una tendencia que ha tenido sus altas y bajas. En cierta época no podía pensarse un dispositivo táctil que no tuviera este accesorio, pero con el paso del tiempo y las mejoras de las pantallas, este se hizo poco útil. No obstante, el LG Stylo 5 trae de nuevo este accesorio al mercado.

Todavía existen empresas que apuestan a la comodidad, en especial cuando se trata de dispositivos tipo Note, tal como sucede en el caso de los Samsung Galaxy Note y algunos equipos similares.

Al igual que estas empresas, LG continúa apostando por la utilización del lápiz táctil, siendo la principal razón por la que este accesorio se incluye en el LG Stylo 5, que llega después del lanzamiento del LG Stylo 4 +.

La reedición que surge un año después manifiesta algunos cambios en relación a la versión anterior, pero continúa manteniendo la esencia y las características habituales de la serie Stylus, haciendo que los usuarios se sientan notablemente atraídos por esta versión mejorada.

Aunque las funciones del lapiz táctil son algunos de los principales atractivos de este equipo tipo Note, no se deben dejar pasar las especificaciones técnicas que permiten que este dispositivo se haya ganado un espacio en el mercado, especialmente aquel dirigido a usuarios que requieren de estas características.

LG Stylo 5. Fuente: https://www.tuexperto.com/

Especificaciones técnicas del LG Stylo 5

Cuenta con una pantalla HD + FullVision de 6,2 pulgadas, con un tamaño ideal para compararse con los demás dispositivos Note que se asemejan a este smartphone, no solo por el tamaño, sino también por las funciones que se incluyen gracias a su sistema operativo.

Sus dimensiones son de 160 x 77,7 x 8,4 mm, mientras que su peso exacto es de 179 gramos, por lo que no es demasiado pesado en relación a su tamaño, y además es bastante práctico y fácil de manipular, ya sea con o sin lápiz táctil.

Cuenta con un procesador Snapdragon 450 y una memoria RAM de 3GB, con 32GB de almacenamiento interno que puede ampliarse con el uso de una tarjeta microSD. Cuenta con un sistema operativo Android 9 Pie.

La batería es de 3.500 mAh y la conectividad incluye LTE, Bluetooth 4.2, USB C y mini jack, además se pueden encontrar otros accesorios como el lector de huellas trasero, y por supuesto el Stylus, que es el elemento característico de este smartphone.

En cuanto a las cámaras, el LG Stylo 5 cuenta con una cámara trasera de 13 MP y una cámara frontal de 5 megapixeles, ideal para sacar selfies y editarlas con el lapiz táctil, que permite más agilidad en el proceso de edición.

LG Stylo 5. Fuente: https://www.tuexperto.com/

LG Stylo 5 con Stylus y Android Pie

Parece ser que los fabricantes de este smartphone, no se esforzaron demasiado en cambiar el diseño de este equipo respecto a la versión anterior LG Stylo 4+, de hecho resulta complicado hasta diferenciarlos, ya que en apariencias son muy similares.

Nos encontramos con la misma pantalla de 6,2 pulgadas Full HD+ con marcos bastante reducidos. Por esta razón se considera que existe algo de falta de innovación, incluso en el procesador.

Esto si consideramos que en Snapdragon con litografía de 14 nm ya es de baja gama, debido a que ya tiene más de dos años desde su lanzamiento. Por otra parte, sus 3 GB de RAM y los 32 GB de almacenamiento interno no parecen ser demasiada capacidad en relación a equipos similares.

En especial si se considera que, al tratarse de un equipo Note, las funciones requieren de una memoria RAM un poco más amplia para poder correr las aplicaciones específicamente diseñadas para este tipo de smartphones.

Con respecto a las cámaras, se presenta incluso una desmejora respecto a LG Stylo 4+, ya que, aunque la cámara frontal sigue siendo de 5 MP, la cámara trasera pasa a ser de 13 MP, cuando en la versión anterior es de 16 MP.

Por esta razón, no es una cámara con la que se pueda realizar demasiados trucos o a la que se le pueda exigir tanto. Aunque es capaz de cumplir con sus funciones básicas.

La verdadera ventaja de esta nueva versión se encuentra en la autonomía y la capacidad de la batería, ya que para la versión 5 esta tiene una capacidad de 3.500 mAh, haciendo que sea posible utilizar el equipo sin necesidad de conectarlo el cargador con demasiada frecuencia.

Versiones y precio

Aunque el fabricante principal de este smartphone es la compañía LG, el operador exclusivo norteamericano Cricket ha generado algunas versiones que están disponibles en su tienda oficial por un costo de 229,99 dólares.

Este precio es equivalente en euros a 205 euros aproximadamente. Aunque la única versión disponible es la de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Además del color negro, el equipo está disponible en rosado y gris.

Es probable que el LG Stylo 5 no muestre grandes ventajas en comparación a la versión anterior LG Stylo 4+, pero esto depende de las consideraciones de cada usuario y si el equipo corresponde a sus necesidades.

