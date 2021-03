Todo lo que se sabe del nuevo iPhone 13

A estas alturas ya todos estamos acostumbrados a que Apple nos sorprenda con un nuevo modelo de iPhone con características incomparables, siendo esto lo que ha posicionado a esta marca donde se encuentra hoy en día. En esta ocasión, nos encargaremos de analizar el iPhone 13, o lo que se sabe de él.

Al aproximarse la temporada de lanzamiento, son cada vez más poderosos los rumores que surgen en torno a este nuevo dispositivo de la marca Apple, y para la fecha ya se conocen algunas especificaciones.

Según las filtraciones de información, se espera que el nuevo iPhone 13, demarque la llegada del modo always-on, lo que quiere decir que la pantalla siempre estará encendida, siendo esta una característica excepcional que hasta ahora no habíamos visto.

Aunque muchos consideran que los cambios de diseño no son grandes, puede que esta vez nos llevemos una sorpresa, debido a que este nuevo dispositivo contará con una pantalla de 120 Hz, además de algunos detalles estéticos que prometen marcar la diferencia.

Según el nuevo video de EverythingApplePro, hasta ahora no se ha determinado con exactitud el nombre del equipo, que puede ser tanto iPhone 12s como iPhone 13, pero evidentemente es Apple quien toma esta decisión, por lo que simplemente nos queda estar al tanto de las noticias.

Pero, sea cual sea el nombre del nuevo equipo, no existe duda de que contará con excelentes funciones, características técnicas y, por supuesto, un diseño característico de Apple para cualquiera de las versiones Mini, Pro y Max.

Es importante recordar que con cada lanzamiento los usuarios de iPhone esperan un dispositivo que mejore notablemente su experiencia, haciéndolos vivir una realidad indescriptible.

Por este motivo, no es de sorprender que los usuarios estén a la expectativa y los demás competidores del mercado estén tratando de averiguar con mucha insistencia qué es lo que está sucediendo en Apple con el nuevo lanzamiento del iPhone 13 y cuáles serán las novedades.

iPhone 13. Fuente: https://www.xataka.com/

Novedades de la pantalla del iPhone 13 y el modo Always-on

Respecto a la pantalla, aunque aún no se conocen las características exactas, algunos usuarios pueden parecer un poco decepcionados por el tamaño, dado que aparentemente no va a cambiar en relación a su versión anterior.

No obstante, esto no quiere decir que no sea una pantalla más avanzada, sino todo lo contrario, ya que según los rumores que se han esparcido, la tecnología utilizada en la pantalla del iPhone 13 será completamente distinta a lo que se ha utilizado anteriormente.

Para lograr esto Apple ha sugerido el hecho de tomar tecnologías de otros dispositivos como el iPad Pro para utilizarla en el nuevo iPhone 13, dándole una especial mención a los 120 Hz con los que contará, siendo esta una cifra de refresco de pantalla que no se ha visto en otros modelos de iPhone.

No podemos dejar de hablar de la pantalla del iPhone 13 sin hacer especial mención del modo Always-on, que técnicamente hace referencia a la pantalla siempre encendida, siendo esta también una característica que no se ha visto en otro equipo.

El efecto visual esperado de este modo de pantalla encendida, mostrará algunos íconos, la hora y las notificaciones con una iluminación mínima y un diseño bastante minimalista, de este modo, será mucho más sencillo para los usuarios acceder a las funciones de uso frecuente.

iPhone 13. Fuente: https://www.apple.com/

Qué novedades traerá el nuevo iPhone 13

Además de las pantallas y el innovador modo Always-on, el iPhone 13 también vendrá con nuevas opciones para la cámara, debido a que Apple se ha trazado el objetivo de crear un efecto ultra ancho mejorado.

Adicionalmente, podemos observar algunas funciones extra como el Modo Retrato en los videos, que permitirá grabar con un campo de edición de video mejorado para obtener imágenes mucho más nítidas y de alta calidad.

También se escuchan rumores sobre el modo astronomía, con el que la cámara cambia los ajustes para poder enfocar elementos del cielo nocturno con mucho mayor detalle, comprendiendo que esta es una función que muchos usuarios han estado esperando en diversos equipos.

De este modo, es posible mejorar la edición, tanto de las fotografías como de los videos, ya que se pueden realizar ajustes para la exposición, el brillo, el contraste, las sombras e incluso hasta la reducción de ruidos en el caso de los videos.

Por otra parte, en esta ocasión el iPhone 13 se presenta con un notch más pequeño, en comparación a los dispositivos anteriores y vendrá acompañado por un lector de huellas que se ha vuelto una de las características distintivas de Apple.

Pero debemos tener en cuenta que estos datos no pueden confirmarse sino hasta que Apple realice la presentación oficial antes del lanzamiento que se estima para septiembre u octubre de este año, como es de costumbre.

Por lo tanto, lo mejor es que seamos un poco pacientes hasta que estos rumores se confirmen y logremos saber si, a ciencia cierta, el iPhone 13 es tan prometedor como parece ser.

Lee También