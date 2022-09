Roger Federer, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y ganador de 20 torneos de Grand Slam, anunció su retiro profesional. En el comunicado confirmó que la última vez que saldrá a las canchas como jugador será en la Laver Cup London 2022.

En el torneo, programado para disputarse del 23 al 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres, el tenista de 41 años hará dupla con Rafael Nadal. Cabe remarcar que este evento anual enfrenta a los mejores tenistas de Europa contra los más destacados del resto del mundo.

Cabe señalar que el último partido del suizo como profesional fue en Wimbledon 2021 contra el polaco Hubert Hurkacz por los cuartos de final. En el transcurso de ese año sólo había disputado trece partidos. Desde hace varios meses, en el ranking ATP, figuraba como inactivo.

+Laver Cup London 2022: cómo adquirir los tickets

Los boletos para ver la Laver Cup London 2022 los podés conseguir haciendo CLICK AQUÍ. Los precios para ver los dobles oscilan entre £ 185 y £ 2420, sin incluir el 20% de impuestos locales, la tarifa de emisión de boletos de AXS y una tarifa de instalación.

+El comunicado de Roger Federer anunciando su retiro

"Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva", explicó Federer en el comunicado que emitió en sus redes sociales.