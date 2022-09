Roger Federer, ganador de 103 títulos y 20 de Grand Slams, anunció en las últimas horas su retiro del tenis profesional. Finalmente, después de años luchando contra una lesión de rodilla, el suizo decidió ponerle punto y final a su carrera.

Pese a esto, el deportista de 41 años expresó cuándo será su despedida: "La Laver Cup, la próxima semana en Londres, será mi último evento".

Federer tenía pensado regresar al circuito en la Laver Cup (este 23 de septiembre) y luego disputar el ATP de Basilea, en su ciudad natal. Pero, en los últimos días, Su Majestad recayó en su lesión de rodilla derecha, donde sufre de sinovitis (líquido). Y, finalmente, lo que nadie quería que pase, sucedió.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera”, agregó el suizo. “La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el tour”, dijo Roger.

