El número uno del mundo se lesionó en la previa al primer Grand Slam del año y no podrá ser parte del torneo que puede costarle el primer lugar del ranking ATP.

A una semana del inicio del cuadro principal en el Abierto de Australia, llegó la peor noticia, Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, ha tomado la decisión de no participar del primer Grand Slam del año por una lesión.

El español oficializó su salida del cuadro principal en sus redes, con un mensaje en el que explica sus motivos y a través de las fotos y palabras, logra transmitir la pesadumbre de su decisión en el mejor momento de su carrera.

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia… Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024", dijo el tenista.

Que como explica se lesionó al prepararse para llegar bien a Australia, sin embargo, la lesión lo dejará sin los primeros dos torneos del año, dejando así vacante la chance de que alguien asalte ese primer lugar del ranking que no podrá defender en el inicio del 2023.

En febrero no tiene grandes torneos y podrá recuperarse, pero el objetivo es volver al primer Masters del año en marzo, donde se juegan Indian Wells y Miami Open, dos torneos que Alcaraz, apunta a estar a gran nivel para pelear ese su primer lugar en el ranking mundial.