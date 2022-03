El querido y odiado Novak Djokovic, una leyenda del tenis que no termina de ser catalogado como el más grande de todos por su caracter y su temperamento, querido por muchos, odiado por otros, pero es el tenista que más semanas ha logrado estar como número uno del mundo en la historia.

Ha sido superado por Rafael Nadal en cantidad de Grand Slams, Nole, al igual que Federer, tienen 20 torneos grandes en su vitrina. A inicios del año 2002, Nole fue superado por Daniil Medvedev, el ruso, que lo despojó del número uno del mundo tras 361 semanas, una cifra récord, salvo Roger Federer (310), ningún otro tenista en la historia, ha superado si quiera las 300 semanas como número uno del mundo.

Nole vio como se le iba la posición tras el polémico Australian Open, donde Nadal lo superó en el récord de Grand Slams ganado, y con Daniil Medvedev como finalista, Novak no pudo participar tras su decisión de no vacunarse contra el Covid y pasar varios días detenido en Australia.

Tras ese suceso, Djokovic en una entrevista con la BBC, aseguró estar dispuesto a dejar pssar la chance de ser el más grande tenista de la historia por sus ideales y creencias; "El principio de decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título u otra cosa. Trato de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como pueda", dijo y afirmó que si por eso dejaría pasar la chance de ser el tenista más grande de la historia, diji: "Sí, es un precio que estoy dispuesto a pagar".

Novak Djokovic no pudo jugar el primer Grand Slam del 2022, y dejó escapar puntos que ganaron Nadal y Medvedev, luego sumaron los torneos que le cerraron las puertas por falta de vacuna, hasta que pudo jugar en Dubaí, sin embarjo no le fue bien, perdió en cuartos de final y Medvedev habia avanzado a semifinales del torneo de Acapulco, ahí se paró la cuenta, el ex número uno del mundo dejó la marca en 361 semanas como el mejor del planeta, algo que parece lejano de aumentar mientras sigan existiendo restricciones por la vacuna en el mundo y los torneos lo tengan comom un requisito para participar en ellos.