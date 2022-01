Daniil Medvedev logró quedarse con la reñida semifinal en Road Laver Arena en dos horas y media de partido y con cuatro sets de juego, superó al griego Stefano Tsitsipas por 7-6, 4-6, 6-4, 6-1, en un encuentro que fue cambiante de inicio a fin hasta consolidar el triunfo de la máquina rusa que irá por su cuarta final y en busca de su segunda corona de Grand Slam el domingo frente a Rafael Nadal.

El ruso que ganó el US Open 2021 ante Novak Djokovic y evitó que el serbio supere a Rafael Nadal y Roger Federer como el máximo ganador de los principales torneos en la historia, ahora tiene el mismo desafío en frente pero con Rafael Nadal como rival que irá por su Grand Slam número 21.

"Voy a jugar de nuevo contra uno de los mas grandes, Rafa quiere ir por el Grand Slam veintiuno, seguramente en Nueva York él me apoyaba para que gane a Novak, ahora va a ser al revés, él va a querer ganar y Nole estará apoyando para que no sea así", dijo entre risas tras el partido.

Pero no todo fue sonrisas para Medvedev, el ruso tuvo un momento complicado en el juego en el segundo set donde casi perdió la cabeza, le dijo de todo al juez central porque Stefano Tsitisipas recibía indicaciones desde la tribuna de su padre y tuvo uno de sus ya tradicionales ataques de furia.

Para fortuna del ruso, pudo volver mentalmente al partido en el tercer set, otra vez presionando y jugando al límite ambos, y fue el griego el que perdió la concentración, algo que Medvedev aprovechó y sobre el cierre del tercer set hizo el quiebre definitivo en el partido.

"No creo que las malas emociones me ayuden demasiado, cuando me pasas esto pierdo concentración, apenas lo hice siento que fue un error, pero pude concentrarme en el tercer set y pude enfocar nuevamente, dí mi máximo y estoy muy contento que haya funcionado", dijo.

Ya el cuarto set fue un soberbio despliegue del dos del mundo, que superó ampliamente a Tsitispas y cerró el juego rápido, dejando el crono en dos horas y media, la mitad de tiempo de lo que duró la primera semifinal que clasificó a Nadal, su rival en la gran final del Australian Open 2022.