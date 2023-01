Finalmente, Novak Djokovic lo ha logrado. Este domingo 29 de enero, el tenista serbio ha ganado la final del Australian Open ante Stefanos Tsitsipas, llegando así a la cifra de 22 títulos de Grand Slam. Nole reconoció que se trata de la victoria más importante de su trayectoria.

Novak Djokovic ha ganado la gran final del Australian Open ante Stefanos Tsitsipas con marcador 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5), en un partido con una duración de 2 horas y 56 minutos. Esto le valió al serbio para hacerse con su décimo trofeo en este certamen y su Grand Slam número 22.

La participación de Djokovic en este Australian Open fue particular dado todo lo que ocurrió en la edición de 2022. Vale recordar que, a causa de su resistencia a la vacunación, Nole fue deportado del territorio australiano. Ahora ha vuelto a Melbourne por lo más alto.

Palabras de Djokovic

Novak Djokovic se dejó llevar por las emociones en su regreso a Australia luego de lo ocurrido en la edición anterior. "Solo mi familia y mi equipo saben lo que he tenido que pasar. Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne".

"Gracias a la organización, al equipo... Ha habido récord de asistencia y de audiencias. Gracias a todo y nos vemos el año que viene" fueron las palabras de Nole luego de igualar el récord de Rafael Nadal con un total de 22 Grand Slams.