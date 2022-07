Tras la consagración de Novak Djokovic en Wimbledon, se hizo más grande su nombre en la historia del tenis. Ha logrado achicar la brecha de Grand Slams con Rafael Nadal que ahora solo le lleva uno de ventaja, lo mismo con Federer en al cantidad de títulos en Wimbledon.

Con el triunfo sobre Nick Kyrgios, Novak Djokovic, además ha logrado sostener un largo invicto de nueve años sin perder en la cancha central del All England Club, su última derrota se remonta al torneo de 2013, en la final ante Andy Murray.

Desde entonces Novak Djokovic ha ganado todos los partidos en ese escenario, aunque es cierto que en 2016 y 2017 perdió partidos en Wimbledon ambos partidos fueron en el Court 1, no en el Court Central.

En 2016 perdió en semifinales ante Sam Querrey y en 2017 perdía ante Berdych, pero el serbio tuvo que abandonar por lesión. En todos los otros torneos, de 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y ahora 2022, fue campeón del torneo.

Tras el partido Novak dejó en claro lo importante que es para el jugador este torneo: "Me quedé sin palabras para expresar lo que significa este torneo para mí, es el que me inspiró y me motivó para jugar al tenis. En un pequeño Resort en Serbia, mi padre me compraba raquetas y siempre soñé con jugar en este césped y cada vez es más especial y significativo para mí".