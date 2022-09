"Me tocó un junior suizo, que en ese momento Suiza no tenía mucha historia ni eran muy buenos jugadores. Pensé que me había tocado un rival accesible, que había tenido el doble de suerte". Con el paso de los años y de los títulos, la anécdota de Lucas Arnold Ker fue tomando cada vez más relevancia. Corría 1998, el argentino era 88 del ranking ATP y en la primera ronda del main draw, al que ingresó como lucky looser, tuvo como rival un invitado local. Nada menos que un tal Roger Federer.

"Me lo recuerdan bastante de que le gané… pero no muchos saben que fue su primer partido ATP Tour. Después de que pasaron 20 años me lo han mencionado bastante ese partido: hoy lo tengo como un lindo recuerdo", le dice Arnold al sitio oficial de la ATP. "Nunca pensé ni me imaginé que Federer iba a ser uno de los mejores del mundo y de la historia, la verdad que no".

Arnold Ker llegó a ser finalista en dobles de Roland Garros 1997 y alcanzó el puesto 21° del ranking en esa especialidad, sumando 15 títulos. También alcanzó a ser 77° en singles. Sin embargo, para muchos, su nombre está asociado a ese primer partido no propio sino ajeno: del jugador que hoy 15 de septiembre anunció que dejará el tenis tras la Laver Cup.

En su carta de anuncio sobre su retiro, Federer contó que jugó más de 1500 partidos. Pero primero en el circuito hay uno solo, y fue con un argentino, un 7 de julio de 1998. Y fue derrota para el suizo por un doble 6-4, en una hora y 20 minutos.

"Roger tenía un buen saque, una buena derecha… Pero el revés era todo cortado, no era nada bueno. Recuerdo subirle todo el tiempo por ahí y que eso me permitió ganarle bien, en dos sets", recuerda Lucas, 20 años más tarde de aquel partido y con esa primera impresión del juvenil. “Es increíble lo que evolucionó como jugador para ser uno de los mejores de la historia".

Federer también habló sobre aquel debut, en una entrevista con el diario La Nación. "Estaba decepcionado porque tenía que jugar con Tommy Haas, pero se enfermó de la panza y, en lugar de ponerme en la cancha central, me programaron en la cancha 1. Igual, estaba llena de gente y fue todo una locura, porque yo había ganado Wimbledon junior", relató sobre el ingreso del argentino como perdedor afortunado ya que había caído en la última ronda de la qualy.

"Me acuerdo de Lucas, que era de la generación de los jugadores que hacían saque y volea, sacaba con efecto a mi revés y yo venía de Wimbledon, con otra altura del pique de la pelota y me complicó. Él era más veterano, yo jugué bien por lo que recuerdo, perdí 6-4 y 6-4, pero fue una gran experiencia haber tenido la atención de los medios jugando frente a mucha gente, acostumbrándome a esa clase de presión".

Fue el primero de muchos, una derrota que le quedó en el recuerdo de lo que fue el inicio de una carrera brillante a la que le queda apenas un capítulo más.