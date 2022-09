El jueves 15 de septiembre de 2022 quedará marcado en la historia del deporte blanco, debido a que una de las leyendas del tenis anunció su retiro del profesionalismo, ese es el caso de Roger Federer, aprovechó sus redes sociales para confirmar la noticia.

Ante el anuncio, grandes personalidades de esas disciplinas y de otras se pronunciaron a través de sus redes sociales lamentando la noticia del retiro, del hombre que encantó al mundo con su elegancia en cada una de las pistas que piso alrededor del mundo.

Incluso uno de los mensajes más llamativos lo escribió Rafael Nadal, el hombre que fue rival de siempre en el último tiempo del tenista suizo de 41 años. También a través de sus cuentas sociales indicó: “desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo”.

Continuando con tenistas, otra celebridad que también se pronunció fue Serena Williams, la más ganadora de Grand Slam en la rama femenina, quien dedicó un espacio en su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de imágenes, en las que se ve muy feliz compartiendo con “su majestad”.

Sin embargo, el mundo esperaba otro mensaje en particular y era el de Novak Djokovic, el tenista que en el último tiempo ha estado alejado de las canchas por no estar presente en los torneos más importantes del circuito. Lo cierto es que al paso de varias horas del anuncio de Federer, él no entregado ningún punto de vista sobre su rival y seguramente amigo que dejó oficialmente el tenis profesional y que participará por última vez en un campeonato tenístico en la Laver Cup, en Inglaterra.