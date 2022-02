Novak Djokovic perdió ante Jiri Vessel en Dubai y la historia del tenis le pone fin a su largo reinado, tras 561 semanas como número uno del planeta, Nole verá como Daniil Medvedev lo desplazará cuando se actualice el ranking el próximo lunes.

Djokovic fue derrotado en cuartos de final por el checo por 6-4 y 7-6(4), y aunque dio batalla sobre el final del segundo set, las sensaciones eran de que el partido iba a caer en manos de Vessel, y la historia del tenis iba a marcar una nueva página. Eso pasó, Nole perdió y Daniil Medvedev se convertirá en el número uno del tenis.

Daniil es el tercer tenista ruso de la historia en posicionarse como el mejor del planeta, antes lo lograron Yevgeny Kafeklniko y Marat Safin. Pero la verdadera gran novedad es que es el primer tenista fuera del "Big Three" en consagrarse como el mejor de la ATP en los últimos cinco años.

Solo Andy Murray -que fue uno del mundo entre noviembre de 2016 y agosto de 2017- lo había logrado. En 20 años, el domnio de Federer, Nadal y Djokovic fue abrumador y ahora aparece Daniil Medvedev a romper la hegemonia de los tres grandes.

Para Djokovic este es otro golpe en su carrera, tras no jugar el Australian Open por toda la polémica y su decisión de no vacunarse. Había declarado a la BBC que estaba dispuesto a perderse la chance de ser el tenista más grande de la historia con tal de conservar las decisiones que tiene sobre su cuerpo y no vacunarse, apenas dos semanas después de que se hicieran públicas esas declaraciones, Nole perdió el número uno del ranking en un año que no pinta bien para su carrera.