El mundo habla del él. El mundo del tenis está rendido a sus pies. De un chico, sí, uno de 19 años que “tiene la cabeza muy bien amueblada”, tal como lo definió Toni Nadal, el tío de Rafa. Su referencia es clara: Carlitos Alcaraz Garfia. Sin temor al error, el deportista del momento. Un tótem del tenis que nació el 5 de mayo de 2003, justamente, cuando Rafael Nadal jugaba y empezaba a quedarse con sus primeros torneos Challenger (Barletta, Italia, en marzo y finalista en otros cuatro, además de acceder al top 100 como jugador más joven).

La referencia para Alcaraz es Nadal. Ese fue su ídolo y gran motivador junto al suizo Roger Federer. Ahora que se dio el lujo de derrotarlo en los cuartos de final del abierto de Madrid, tal vez pueda bajarlo del busto y empiece a subirse él. Porque, claro, Alcaraz mostró que el futuro del tenis llegó y lo abrazó como el apuntado para tomar la bandera que, lentamente, Rafa, Nole y el propio Roger Federer empiezan a dejar atrás. Un estandarte que marcó al Big 3 como lo mejor de lo mejor en mundo de las raquetas.

Dentro de ese trío, serbio y actual número 1 del mundo no se anduvo con chiquitas para referirse a Carlitos, el pibe de El Palmar, una pequeña localidad de 24.000 habitantes en Murcia, ubicada al sureste de la península ibérica. “No me gustan las comparaciones, todos los jugadores son auténticos y especiales. Alcaraz es especial, ha roto muchos récords siendo muy joven y ha ganado dos Masters este año (Miami y Madrid). Hasta el momento es el mejor jugador del mundo", afirmó Nole, a quien Alcaraz derrotó en una de las semifinales por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5). Y agregó: "La manera en la que gestiona la presión es increíble. Es genial tener en el tenis alguien joven que rete a los mejores jugadores y que al mismo tiempo sea humilde. Le deseo lo mejor y ojalá encontrarme más veces con él en diferentes superficies. Genera una gran energía en las pistas, por eso es tan querido”.

El gran momento de Alcaraz, sin dudas, lo pone como firme candidato para llegar a y quedarse con la Copa de los Mosqueteros, el título de Roland Garros que arranca el próximo domingo 22 de mayo y finalizará el 5 de junios. En la visión de Djokovic, que Alcaraz haya decidido no estar en Roma fue una decisión correcta y madura. “Es uno de los favoritos para Roland Garros, se lo ha ganado en este tiempo. No venir a Roma ha sido una buena decisión".

Una nueva época se inició. Y llegó de la mano de Carlitos Alcaraz, el pibe de 19 años que sueña en grande. El que desea seguir escalando porque no se pone límites y si puede ser hasta el cielo, mejor, tal como le dijo a La Nación, en una extensa entrevista que le otorgó al periodista argentino Sebastián Torok.

La gestión Alcaraz ya suma cinco títulos: Umag 2021, y Río, Miami, Barcelona y Roma de este año. Y va por más. Quiere mucho más. “No tengo miedo de decir que estoy preparado para ganar un Grand Slam. Físicamente me encuentro muy bien. Mentalmente estoy fuerte. Soy un jugador fuerte y al final eso es lo que hace falta para ganar un Grand Slam. Ahora me está acompañando el nivel. Me encuentro bien y con bastante confianza. Es un cúmulo de cosas que me pueden tirar para arriba y no tengo miedo de decir que estoy preparado para hacerlo”, sostuvo con la misma frescura y contundencia con la que juega.