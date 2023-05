El retorno de Rafael Nadal al circuito ATP se está estirando cada vez más debido a la lesión que presenta el mallorquín. De esta manera, te contamos todos los detalles de la situación que está atravesando el 22 veces campeón de Grand Slam.

¿Cuál fue el último partido de Nadal?

Nadal, ex número uno del mundo, no disputa un partido oficial desde el 18 de enero de este 2023, en la segunda ronda del Australian Open. Allí fue derrota vs. Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5.

La lesión de Nadal

En la caída ante McDonald en Australia, el español sintió una molestia en la cadera izquierda. "Fueron un par de días con dolor, pero nada comparable a lo de hoy tras el movimiento ese. No sé qué está pasando, si es en el músculo o en la articulación. Hay antecedentes. Siento que no puedo moverme, pero no sabré bien qué es hasta que haga todas las pruebas, hasta dónde llega el tema", había dicho post match.

Un día después, fue el propio Nadal quien confirmó la lesión que sufrió, mediante sus redes sociales: "Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas".

Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, Rafa no se sintió al 100% y fue postergando su regreso, que a priori iba a ser en el Masters 1000 de Monte-Carlo.

¿Cuándo vuelve Nadal?

Después de no disputar ningún torneo en toda la gira de polvo de ladrillo, que es su momento de temporada ideal para su estilo de juego, sólo resta Roland Garros, donde defiende el título.

El certamen francés comenzará el próximo lunes 22 de mayo. En los próximos días se confirmará si Nadal jugará o no en el patio de su casa (ganó el torneo en 14 ocasiones).