Desde el 5 de agosto que Rafael Nadal no se presenta en algún partido oficial del circuito tenístico. La realidad indica que el español de Manacor sufrió una lesión en su pie izquierdo, siendo más precisos una anomalía en el desarrollo del tejido del escafoide tarsiano, y eso lo marginó durante varios meses no solo de este año, sino también en otras oportunidades ya que la molestia es crónica y esto ya le aconteció en otras oportunidades.



Esto nuevamente generó que uno de los mejores tenistas de la historia no pueda presentarse en certámenes, sean Grand Slams o Masters 1000, que le permitan seguir agigantando su amplia vitrina de títulos y logros. De tal forma que la "Fiera" no pudo estar en Wimbledon, US Open, el ATP Finals, los Juegos Olímpicos y la Copa Davis. Todo ello mas el crecimiento de sus rivales ocasionaron que su ubicación en el Ranking ATP sea actualmente en el sexto puesto.

Dentro de lo que fueron sus cuatro meses de ausencia, no solamente Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev lo desplazaron del segundo lugar en el cual se encontraba hasta Roland Garros, sino que Novak Djokovic lo igualó con 20 torneos grandes (récord que comparten junto a Roger Federer) y por un partido no los superó. El manacorí de 35 años y ex número 1 del mundo ya retomó los entrenamientos más exigentes, por lo que buscará que su 2022 sea mucho mejor que el desenlace del presente año.

¿Cuál fue el último partido oficial de Rafael Nadal? El mismo ocurrió en los octavos de final del ATP 500 de Washington, cuando el 5 de agosto apareció el norteamericano Lloyd Harris para batirlo por 6-4, 1-6 y 6-4 en dos horas y 10 minutos de juego. Hasta acá, su 2021 incluyeron 29 encuentros con 24 triunfos resaltándose su obtención del Masters 1000 de Roma.

+El Masters 1000 de Roma 2021, último título hasta el momento de Rafael Nadal

Rafael Nadal: ¿Cuándo regresa a disputar un partido de tenis?

Si bien no se trata de un certamen oficial, Rafael Nadal volverá a las canchas el viernes 17 de diciembre, cuando se mida ante el ganador del duelo entre Andy Murray y Daniel Evans correspondiente al Mubadala World Tennis Championships, el cual es un torneo de exhibición que tiene lugar en Abu Dhabi. El español disputará las semifinales del mismo y el duelo siguiente, ya sea por el título o el tercer y cuarto lugar.

En cuanto a una fecha oficial de retorno, de no mediar inconvenientes y más porque es un hecho ya de conocimiento público, Rafa retornará con el ATP 250 de Melbourne. El mismo se desarrollará desde el 4 al 9 de enero del 2022, donde el manacorí será el primer cabeza de serie del certamen con el cual comenzará la gira previa al primer Grand Slam del año, el Australian Open. Los estadounidenses Reilly Opelka y Harris, junto al búlgaro Grigor Dimitrov son otro de los nombres que están confirmados para el mismo.