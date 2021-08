Rafael Nadal y Roger Federer no participarán del US Open 2021 y su ausencia es más que sorprendente tratándose de dos de los mejores tenistas de la historia. Descubre cuándo se ausentaron por última vez en un Grand Slam.

Sin Rafael Nadal y Roger Federer en US Open 2021, ¿Cuándo fue la última vez que se ausentaron en un Grand Slam?

El US Open 2021 sigue sufriendo bajas de peso y en la mañana del viernes se conoció una nueva y de gran trascendencia, tratándose de ni más ni menos que Rafael Nadal. Pero no es el único ya que Roger Federer tampoco podrá decir presente en el último Grand Slam del año. Tratándose de dos de los denominados "Big 3" y principalmente con la historia que ambos generaron con la mejor rivalidad en la historia del tenis, vamos a descubrir cuándo fue la última vez que ambos no participaron de un mismo torneo grande.

El primero de los que se ausentó fue el suizo, quien después de Wimbledon finalizó con molestias en su rodilla, la cual tendrá que someter a una cirugía que le implicará estar varios meses afuera y perderse lo que queda del año y, quizás, parte del 2022, todo anunciado en su cuenta oficial de redes sociales. De hecho, saldrá del top ten del ranking mundial por segunda vez en su historia, sabiendo que ingresó en 2002, y recordando que la última vez que eso le ocurrió fue el lunes 7 de noviembre de 2016. Antes, Federer había anunciado su ausencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para intentar llegar al US Open.

Mientras que el español lo comunicó de manera reciente en una decisión inesperada, principalmente porque después de Roland Garros se dedicó a descansar y preparar la gira estadounidense, la cual incluyó su participación en Washington. Sin embargo el hombre de Manacor, en su Instagram, publicó un video contando los motivos de su baja del US Open y del resto de los torneos de este 2021. Su idea será recuperarse lo mejor posible de un problema en el pie que venía arrastrando desde el 2005. Al igual que el anterior tenista mencionado, deberá devolver puntos y eso implicará marcharse del Top Ten, sabiendo que en abril de hace 16 años atrás le ocurrió por última vez.

40 y 35 años respectivamente poseen Roger y Rafa. Quizás el primero de los mencionados está sufriendo más en este presente que en otros años de su carrera las lesiones, más aún producto de una edad en la cual muy pocos pudieron competir en el alto nivel que se propone. Mismo caso para el hispano, solo que hasta en sus mejores destellos tuvo que lidiar con inconvenientes físicos. El fanático del tenis sabe que ambos empiezan a gastar sus últimos cartuchos, por lo que la melancolía por verlos batallar en lo más alto se puede presentar continuamente.

Precisamente también el US Open fue protagonista al ver que Nadal y Federer no pudieron decir presente, ya que la edición 2020 sufrió la baja de ambos tenistas. En aquel entonces, el suizo estaba en el proceso de recuperación de la operación que padeció en su rodilla, el cual lo obligó a abandonar el circuito en ese año.

Pero pareciera que, involuntariamente, el Abierto de los Estados Unidos parece ser el escenario a temer. Principalmente porque la primera vez que los integrantes del BIg 3 no estuvieron fue en 1999. Si, hace 22 años se produjo la ausencia mutua sabiendo que ni el de Manacor era profesional, pero el hombre de Basilea no pudo superar la Qualy correspondiente para integrar el cuadro principal.