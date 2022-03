Tras un gran inicio de año, Rafael Nadal deberá parar. Luego de caer en la final del Masters 1000 de Indian Wells ante Taylor Fritz y cortar una racha de 20 victorias consecutivas, el tenista español confirmó una lesión. Este martes publicó un comunicado donde brindó detalles de su dolencia, que lo privará de estar en el circuito por un tiempo.

Según informaron varios medios españoles como AS y Sport, Nadal visitó a su médico de confianza este martes, Ángel Ruiz Cotorro, para atenderse de las molestias que sufrió a partir de las semifinales del último Masters 1000 jugado en territorio estadounidense. Finalmente, hubo un parte médico sobre su lesión.

"Presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells", comunicó Ruiz Cotorro en el parte médico. De esta manera, Nadal estará de baja entre cuatro y seis semanas.

¿Qué dijo Nadal tras confirmarse su lesión?

Luego de saber la gravedad de su lesión, Nadal emitió un comunicado en su cuenta de Twitter donde expresó su tristeza por la noticia. Aquí la serie de tuits que escribió el actual número tres del mundo para informar su estado.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias.

Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena.

Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo.

¿Qué torneos se perderá Rafael Nadal?

Debido a las cuatro semanas que estará de baja, Nadal se pierde el actual Masters 1000 de Miami, el Masters 1000 de Montecarlo (10 al 17 de abril) y el ATP 500 de Barcelona (18 al 24 de abril). Habrá que esperar por su evolución donde podría tener su regreso al circuito para el Masters 1000 de Madrid (1 al 8 de mayo) o, en su defecto, al de Roma (8 al 15 de mayo).