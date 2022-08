El US Open ha sorteado su cuadro principal, con bajas importantes en el sorteo, pero con la mira puesta en Rafael Nadal, que puede seguir haciendo historia en el tenis mundial en busca de sumar el Mayor número 23 de su carrera, claro que pare eso debe superar al número uno del mundo y gran favorito a ganar el torneo, Daniil Medvedev.

La final ideal del torneo la conforman precisamente ambos, el ruso ha quedado emparejado en el primer cuadrante del cuadro principal, mientras que Rafa está en el cuarto cuadrante del torneo.

Los potencial es rivales de los dos grandes favoritos en semifinales, son otros candidatos, por el lado de Medvedev, tiene en una semifinal ideal, al griego, Stefanos Tsitsipas, mientras que el tenistas español deberá eliminar a su compatriota y gran revelación del tenis mundial, Carlos Alcaraz.

Para que se de ese cuadro ideal de semifinales, tanto Tsitsipas como Carlitos Alcaraz, debería superar sin problemas los cuadrantes 2 y 3 y los número uno y tres del ránking mundial deben hacer lo propio en sus respectivos cuadrantes.

En el lado del torneo de Medvedev y Tsitsipas también está el canadiense Félix Auger-Aliassime, otro que puede dar un gran golpe en el torneo. Sin perder de vista que Casper Ruud también puede meter si raqueta en esta lucha. Por el lado inferior del cuadro, además de Rafa y Alcaraz, Hubert Hurkacz y Cameron Norrie son los tenistas a tener en la mira por una potencial sorpresa.

La primera fase de los favoritos.

Daniil Medvedev vs Stefan Kozlov

Félix Auger-Aliassime vs Un rival de qualy

Stefanos Tsitsipas vs Un rival de qualy

Casper Ruud vs Kyle Edmund

Hubert Hurkacz: Oscar Otte

Carlos Alcaraz vs Sebastián Baez

Cameron Norrie vs Benoît Paire

Rafael Nadal vs Rinky Hijikata

La suerte de los tenistas latinos

Diego Schwartzman vs Jack Sock

Francisco Cerúndolo vs Andy Murray

Sebastián Báez vs Carlos Alcaraz

Tomás Etcheverry vs Pablo Andújar

Pedro Cachín vs Aljaz Bedene

Federico Coria vs Tallon Griekspoor.

Cristián Garin vs Jiri Lehecka

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak

Hugo Dellien vs Berrettini

En el cuadro femenino

Camila Osorio vs Ann Li.

Nadia Podoroska vs Anna Schmiedlova.