Juan Martín del Potro dejó una huella en el mundo del tenis gracias a todo lo que logró: 22 títulos ATP, campeón de Grand Slam (US Open 2009), doble medallista olímpico (bronce en 2012 y plata en 2016) y campeón de Copa Davis en 2016. Además, alcanzó el número tres del mundo en el ranking durante el 2018.

Luego de su partido "despedida" ante Federico Delbonis en el ATP de Buenos Aires, en febrero de este 2022, el tandilense dejó abierta la posibilidad de un milagro, aunque no iba a ser su prioridad: buscará sanar su rodilla para mejorar su calidad de vida.

Pero, en las últimas horas, la ilusión de la gente se elevó: JMDP visitió el Abierto de los Estados Unidos, estuvo en el Set de Flushing Meadows (Star+) y en la transmisión de ESPN, donde habló de todo.

+¿Qué dijo Del Potro de su futuro?

“Todavía me siento jugador, no me veo como ex tenista. Cuando los veo jugar digo que yo tengo que estar ahí. Vivo día a día, con altibajos emocionales. Siempre tuve el foco en volver hasta que tomé la decisión de cambiar el rumbo. No sé si con Delbonis fue mi último partido, el deseo lo tengo pero ya no pienso en qué hacer para jugar. Cuando llegué al US Open, me contaron lo de Serena Williams: me dieron a entender que si me da la pierna para el año que viene… Eso me generó algo interno muy fuerte y la ventana para la posible vuelta la voy a dejar abierta", dijo el tandilense.

+Del Potro habló sobre su título en el US Open 2009

Con apenas 20 años, Delpo derrotó a Rafael Nadal (6-2, 6-2 y 6-2) en las semifinales y a Roger Federer (3-6, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-2) en la gran final del Abierto de los Estados Unidos 2009. Así, quedó en la historia: "Ganar un Grand Slam te deja en la historia del tenis, escribís tu pequeña historia dentro de este deporte".

"Yo quería jugar contra Nadal en las semifinales, desde la previa de ese partido sentía que todo estaba fluyendo, me adaptaba bien a su juego. Había hecho una gran preparación para el US Open 2009. Venía como uno de los candidatos y tenia presión, me tuve que hacer cargo. En la final sentía que perdía hasta que lo vi a Federer cansando y frustrado: ahí podía jugar el tiempo que sea porque sabía que ganaba", dijo.

+Del Potro y su chance de ser número uno del mundo

Desde el inicio de su carrera, Del Potro tenía claro cuál eran sus sueños: ganar el US Open y ser número uno del mundo. El primero, lo logró con 20 años. El segundo, estuvo a un pasito...

Ante esto, JMDP recordó una dura situación: "El 2018 fue mi mejor año, matemáticamente me veía con chances de ser número uno. Entre Shanghai y el Abierto de Australia tenía la posibilidad real de serlo, incluso había hecho todos los cálculos. Por eso fui cansado a jugar a China y, por cosas de la vida, me lesioné en el torneo”.