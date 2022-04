Wimbledon rechaza fuertemente la invasión de Rusia a Ucrania y tomó este miércoles una decisión que ya causa polémica en el circuito ATP. No admitirá la participación de tenistas rusos ni bielorrusos para su edición 2022 como consecuencia de la guerra en el este europeo. De esta manera, Daniil Médvedev, así como más de una decena de jugadores, no podrán participar del tercer Grand Slam del año.

El All England Club informó este miércoles a través de un comunicado oficial que prohíbe el acceso a los cuadros principales de los torneos masculinos y femeninos a todo jugador de nacionalidad rusa y bielorrusa a causa de las sanciones impuestas a esos países por la Guerra en Ucrania, que se inició el pasado 24 de febrero. La decisión ya ha causado un fuerte rechazo en la ATP, que cuestionó la medida tildándola de "discriminación basada en la nacionalidad".

Por lo pronto, hasta 17 jugadores masculinos y femeninos de ambas nacionaliades se ven afectados, destacándose el ruso Daniil Medvédev, actual número dos del mundo, quien ya se había manifestado en contra de la guerra. "Quiero paz en todo el mundo", había dicho tiempo atrás. Su ausencia en Wimbledon lo podría afectar en el ranking mundial ATP, sumado a su reciente operación de hernia que lo tiene en duda incluso para Roland Garros.

Otros tenistas afectados son Andrey Rublev, Karen Khachanov y Aslan Karatsev (Rusia) e Ilya Ivashka (Bielorrusia) en el lado masculino. En tanto, en el femenino, destacan Anastasía Pavlyuchénkova, Daria Kasátkina, Veronika Kudermétova, Liudmila Samsonova, Ekaterina Alexandrova, Varvara Gracheva, Anna Kalinskaya, Kamila Rakhimova (Rusia); al igual que Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka y Aliaksandra Sasnovich (Bielorrusia).

La posición de Wimbledon con respecto a los tenistas rusos y bielorrusos

El All England Club se convierte en la primera organización de tenis en rechazar a todo tenista de nacionalidad rusa y/o bielorrusa de un torneo debido a la guerra. Hasta el momento, la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis (ITF) habían permitido que estos jugadores compitan, pero sin exhibir sus banderas nacionales o tocar sus himnos nacionales.

En su comunicado, destacan que "sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos". Ian Hewitt, presidente del All England Club, expresó al respecto: "Hemos considerado con mucho cuidado las medidas alternativas que podrían tomarse dentro de la orientación del gobierno del Reino Unido pero, dado el entorno de alto perfil del Campeonato de Wimbledon, la importancia de no permitir que el deporte se use para promover el régimen ruso y nuestras preocupaciones más amplias para el público y la seguridad del jugador (incluida la familia), no creemos que sea viable proceder de otra manera".

El rechazo de la ATP

Por su parte, la ATP emitió un comunicado donde desaprueba la decisión "unilateral" de Wimbledon de excluir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia considerándola "injusta" y de una "discriminación basada en la nacionalidad". "Creemos que la decisión unilateral de Wimbledon y la LTA de hoy de excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia de la gira sobre césped británico de este año es injusta y tiene el potencial de sentar un precedente dañino para el juego. La discriminación basada en la nacionalidad también es una violación de nuestro acuerdo con Wimbledon que establece que la entrada de jugadores se basa únicamente en las clasificaciones ATP", manifestaron.

A su vez, el organismo estudiará la acción de respuesta en una Junta de miembros y enfatizó que seguirá permitiendo a los jugadores de Rusia y Bielorrusia competir bajo bandera neutral. A su vez, aclararon que "continuaremos nuestro apoyo humanitario conjunto a Ucrania bajo Tennis Plays for Peace".