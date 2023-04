El presente del conjunto Ché no es nada bueno, debido a que se encuentra en los puestos bajos y evitando el descenso en España.

A Edinson Cavani le queda camino en el fútbol y no se retirará en Valencia

Uno de los jugadores importantes en la presente temporada para Valencia, es el uruguayo, Edinson Cavani, quien evidentemente demostró su preocupación por la actualidad de la institución a la que pertenece, y que atraviesa por momentos complicados, que los tienen, incluso, cerca del descenso.

Y es que el atacante Charrúa, en conversación con los canales oficiales de LaLiga, que eso de estar en los puestos bajos de una Liga era algo que nunca había experimentado; debido a que siempre estuvo en equipos que ocupaban ubicaciones altas, situación totalmente opuesta a la de los valencianos en este curso.

“Nunca me tocó vivir algo así y ahí que enfrentarse a las cosas, no hay otra manera. Al principio se crearon expectativas, el equipo jugaba, atacaba pero se pasó por un momento dificultad del que estamos saliendo poco a poco. Hagamos lo que hagamos, siempre nos falta algo”, manifestó el internacional uruguayo.

De otra parte, también se refirió a lo que será su futuro como deportista, y allí indicó: “ojalá que pueda haber un camino largo como jugador, no quiero venir a retirarme aquí, sino a tener un camino, y si un día siento que las cosas no van y no se dan, lo comunicaré al club y a la gente, y dejaré el fútbol”.

Pero en las apreciaciones del deportista, que ha sido mundialista con el conjunto oriental, también queda la duda así le quedará otro club en el camino, y mucho se habla de la opción de retornar a su país. Cabe recordar que él fue surgido de Danubio.

Finalmente, y como parte de tranquilidad para los aficionados de Valencia, indicó que: “ha dado todo en pleno”, que es “un tipo normal, que vive de las cosas simples”. Ahora la duda pasa es por si el tradicional equipo español logra salvar la categoría. Al paso de 27 partidos se encuentran en la casilla 17, justamente con 27 puntos.