Se trata de nada más y nada menos que Spider-Man, el reconocido superhéroe, que por medio de su actor Tom Holland se paseó con todo su estilo por el camerino, cancha del Parque de los Príncipes y por las graderías del escenario deportivo de PSG.

No cabe duda que los cinéfilos están a la espera del estreno de la película de Spider-Man No Way Home. Filme que se estrenará mundialmente en próximos días y que desde ya comienza con su trabajo de mercadeo, por eso se fueron a la ciudad luz a uno de los equipos del momento.

Tom Holland, quién es el actor que personifica a Peter Parker - Spider-Man, lució con el atuendo del hombre araña y luciendo la dorsal número 10, la que en la actualidad es propiedad del astro brasileño Neymar, que precisamente se encuentra lesionado luego de una dura caída en juegos contra Saint-Étienne.

Lo cierto es que a través de las redes sociales oficiales del cuadro que es líder del fútbol francés, reconoció un emocionante video a modo de historieta en el que se ve a Peter Parker arribando al mítico escenario de la capital francesa. Incluso hasta el techo del estadio se ve con una red inmensa al mejor estilo de la popular caricatura.

Ya en cuanto al tema deportivo, PSG, Se prepara para enfrentar el próximo domingo a uno de sus tradicionales rivales, Mónaco, el equipo del Principado que espera estar lúcido para enfrentar al club que lideran el fútbol galo con 11 puntos de ventaja por sobre encima de Stade Rennais.