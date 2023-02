AC Milan | Un Zlatan Ibrahimovic irreconocible: mostró su lado más sensible

Zlatan Ibrahimovic salió del foco meramente futbolístico al ser noticia, esta vez, por una causa que está por encima incluso de la actualidad del AC Milan en la Serie A. Fue a raíz de un saludo que le envió a un periodista amigo suyo al que le detectaron cáncer. Se trata de Thijs Slegers, actual encargado de prensa del PSV, que en su época como reportero de diferentes medios neerlandeses logró un vínculo estrecho con el delantero cuando este jugaba en el Ajax.

"Era el único amigo que tenía de Holanda. Estaba perdido, era joven, estaba confundido. Realmente no tenía a nadie en Holanda. Tenía a este periodista que se acercó a mí y en ese momento, los periodistas, no eran mis amigos. Eran todo lo contrario, enemigos'', comentó el sueco en una conversación que mantuvo con ESPN, bajo el marco de un homenaje para el comunicador.

Además, Zlatan Ibrahimovic, entre lágrimas, mostrando su lado más sensible, sobre Thijs Slegers rememoró: "Él se acercó y nos reunimos para cenar, almorzar, digamos, y desde allí nos hicimos muy buenos amigos. Jugamos al tenis, nos conocimos, me ayudó mucho. Me dio todo el apoyo que necesitaba y ese fue un primer paso en mi carrera''.

Por otro lado, el futbolista de 41 años subrayó que en su biografía, como prueba de la conexión que forjaron, mencionó al periodista: "Incluso escribí sobre Thijs en mi libro, estaba muy agradecido por todo y todavía nos mantenemos en contacto y él fue directo a mi corazón desde ese momento". Y para cerrar, le puso palabras a su sentimiento por Slegers: "Thijs, solo quiero decirte que te amo, mi amigo".