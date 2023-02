AC Milan recibe una de las mejores noticias de la semana para Stefano Pioli, quien en medio de la crisis rossoneri en una Serie A donde no se registran victorias de los lombardos en hasta 8 partidos, Zlatan Ibrahimovic tiene todo para regresar a una convocatoria mientras el sueco busca hacerse con uno de los grandes hitos del Calcio.

Tras 9 meses lesionados, 11 sin ser titular, una operación de menisco, otra de tendón de Aquiles e incluso de ver como Milan le dejaba por fuera de la lista de la UEFA Champions League, Zlatan ha completado un nuevo entrenamiento en una ciudad deportiva de Milanello donde La Gazzetta dello Sport le da como uno de los miembros de la convocatoria para enfrentar a Torino mañana. Ibra no tiene minutos oficiales desde mayo del 2022.

“Sigo siendo Dios, sigo siendo el número 1: ahora vuelvo y la música cambiará. Tengo muchas ganas, quiero hacer muchas cosas, lo que he perdido en los últimos meses. Ahora hay que hablar poco y demostrar nuestro valor sobre el terreno de juego. ¿Crítica? Es normal, porque si no te critican no estás en lo más alto. A mí me critican desde hace 25 años porque soy el número 1, estoy acostumbrado”, avisaba en Sports Mediaset jornadas atrás sobre su deseo de seguir ejerciendo como futbolista de élite.

A por el récord del Calcio

Con un contrato que le amarra a San Siro hasta el 30 de junio del 2023 y con el deseo de seguir sumando hitos en una carrera llena de títulos, Zlatan se encuentra a un gol de convertirse en el anotador más longevo de toda la historia del fútbol italiano. Alessandro Costacurta, con 40 años y también para Milan, dueño de un récord que Ibrahimovic ya tiene en la mira.

Igualmente, el sueco se encuentra a dos goles de igualar a Filippo Inzaghi como el vigésimo máximo anotador de una Serie A donde el último gol de Zlatan se devuelve a enero del 2022 contra Venecia. Tras 9 meses de espera y un calvario de lesiones en todo su cuerpo, Ibra regresará a una convocatoria con un Milan donde esperan que el retorno del ‘Rey’ suponga volver a la senda del triunfo.