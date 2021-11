HOY | AS Roma y Bodo/Glimt volverán a verse las caras cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico de Roma por la continuidad de la jornada 4 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. Conoce cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido.

Roma vs. Bodo/Glimt EN VIVO y ONLINE: horario y canal de TV del duelo por la UEFA Europa Conference League

HOY | EN DIRECTO | Luego de la sorpresa en su primer encuentro, AS Roma y Bodo/Glimt se enfrentarán una vez más en el Estadio Olímpico por la jornada 4 del Grupo C de la temporada inaugural de la UEFA Europa Conference League. El partido, donde los dos equipos buscarán dar un nuevo paso hacia la siguiente ronda, se podrá ver ONLINE, vía streaming, desde Sudamérica por Star+, mientras que se emitirá EN VIVO para Estados Unidos por Paramount+.

- Mercado: José Mourinho pide a un jugador de Real Madrid

Hasta el momento, el equipo italiano se encuentra en la segunda posición de la zona, con seis puntos. El cuadro noruego, por su lado, permanece como único líder, con siete unidades. Por detrás, se encuentran los otros integrantes del grupo: Zorya, con tres puntos, y CSKA Sofía, con uno.

- Clima tenso en Roma: el castigo de Mourinho a sus jugadores y el enojo de los dueños

La Loba arriba luego de haber sufrido un tropiezo en la Serie A de Italia, ya que cayó 2-1 frente a AC Milan. En este escenario, el elenco dirigido por José Mourinho buscará reponerse y consolidarse en el ámbito del certamen continental, donde acumula dos triunfos y una derrota.

El Glimt, por su parte, llega al compromiso luego de haberle ganado 1-0 a Sandefjord por la Eliteserien de Noruega. De esta manera, el conjunto comandado por Kjetil Knutsen intentará extender su presente positivo en la primera edición del tercer torneo de clubes más importante de Europa.

- AS Roma vs. Bodo/Glimt: ¿cómo fue su último partido por la Conference League?

La última vez en la que ambos equipos se vieron las caras en el terreno de juego fue el pasado 21 de octubre, cuando el Bodo/Glimt dio un golpe en condición de local y se impuso 6-1 por la fecha 3 de la presente temporada de la Conference League.

AS Roma vs. Bodo/Glimt: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Conference League?

El partido AS Roma vs. Bodo/Glimt se llevará a cabo HOY, jueves 4 de noviembre, por la jornada 4 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. El duelo se disputará en el Estadio Olímpico de Roma.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por Star+

Bolivia: 16:00 horas por Star+

Brasil: 17:00 horas por Star+

Chile: 17:00 horas por Star+

Colombia: 15:00 horas por Star+

Ecuador: 15:00 horas por Star+

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET por Paramount+

México: 14:00 horas - Sin TV confirmada

Paraguay: 17:00 horas por Star+

Perú: 15:00 horas por Star+

Uruguay: 17:00 horas por Star+

Venezuela: 16:00 horas por Star+