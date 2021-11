José Mourinho pide refuerzos a AS Roma y se fija en un jugado de Real Madrid.

AS Roma está formando un proyecto más que llamativo bajo las órdenes de José Mourinho. El portugués mantiene a la Loba en la lucha por la parte alta de la tabla de la Serie A, pero la corta plantilla le ha venido pasando factura en este inicio de campeonato. The Special One planea los próximos mercados y ha apuntado a un jugador de Real Madrid.

Si bien AS Roma ha dejado buenas sensaciones en este primer tramo de la temporada, queda claro que el equipo giallorosso se ve en complicaciones a la hora de rotar. Existe una inmensa diferencia entre el nivel de los titulares y de los suplentes del plantel. Lo ocurrido en la Conference League ante Bodo Glimt es la gran prueba.

El mismo José Mourinho se ha quejado públicamente de la falta de variantes de calidad en el banquillo y se prepara para incorporar refuerzos. Según informa La Gazzetta dello Sport, el entrenador desea incorporar a Dani Ceballos a su plantel para este mercado invernal, uniéndose a la lucha por su ficha.

Son varios los equipos que apuntan a llevarse a Dani Ceballos en el mercado del mes de enero. El club que parece llevar la delantera por la ficha del volante de 25 años es Betis. Los sevillanos están fuertemente interesados en hacerse con los servicios del jugador y este no vería con malos ojos mudarse al Benito Villamarín.

A la espera de su debut

Vale recordar que Ceballos no ha visto ni un solo minuto de juego con Real Madrid esta temporada. El jugador se lesionó en los Juegos Olímpicos y su recuperación continúa en curso. José Mourinho intentará sacar provecho del poco espacio que tiene en el equipo merengue para llevárselo a la capital italiana.