El cierre del mercado de pases en Europa está cerca de cerrar y una de las movidas que se ve a la vista, es la posible salida de Ousmane Dembélé de Barcelona, club que tiene como plan B a Adama Traoré, jugador que pertenece a Wolverhampton.

De hecho, el corpulento extremo aparece dentro de las alternativas debido a que se crio futbolísticamente en La Masia, y conoce de primera mano lo que es el ADN Azulgrana, que precisamente es el que está intentando darle Xavi Hernández, como entrenador del club.

Según información de Mundo Deportivo, diario por excelencia catalán, “el canterano blaugrana ya sonó en verano para reforzar la delantera. Este mes de enero, su entrenador, Bruno Lage, no descartó su salida”, del equipo inglés que ve en él un ingreso de dinero interesante.

Sin embargo, el director técnico en conversación con Sky Sports señaló que: “no sé nada de eso, pero ¿qué es lo más importante en el mundo del fútbol? Tiene que ser bueno para el club y bueno para el jugador. Estoy contento con mis delanteros, pero nunca se sabe"

Pero el jugador, ya había manifestado hace un tiempo que ve la posibilidad de volver al equipo más representativo de Cataluña, como una gran oportunidad de devolverle lo que le dieron en su juventud.

"El Barça es mi casa, es la realidad. He crecido allí, he estado diez años en La Masia. A partir de aquí, habría que verlo, gestionarlo con mis agentes y ver también qué rol quiere el Barça. Mucha gente me pregunta cómo sería volver a casa y es verdad, he mamado ese juego desde pequeño”, dijo para RAC1, hace un tiempo.