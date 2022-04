Gareth Bale está a solo semanas de poner fin a su tormentoso vínculo con Real Madrid. El jugador finaliza su contrato y se da por hecho que el club no ofecerá una oferta de renovación. El agente del galés, Jonathan Barnett ha salido una vez más a hablar de las críticas que recibe el atacante.

La tensa historia de Gareth Bale con Real Madrid llega a su fin. Luego de años de polémicas y una gran oleada de cíticas, el futbolista finalizará su contrato con el equipo merengue y saldrá como agente libre. Ahora ha vuelto a salir su agente a declarar sobre los malos tratos que ha recibido el Expreso de Cardiff.

Palabras de Barnett

El representante cuestionó en Deportes Cuatro los pocos minutos que juega el galés. "Él se queda siempre en el banquillo, así que al que habrá que preguntarle por qué no juega es al señor Ancelotti. No le critico, simplemente ha tomado una decisión y es que Bale no juegue. Pero, desde luego, es decisión suya, no del jugador".

Barnett reveló que estuvo a punto de iniciar una batalla legal recientemente por un artículo que criticaba al jugador. "La prensa se ha mostrado muy desagradecida con él, porque no tienen nada mejor que hacer. Nunca han hablado con él, no le conocen. Hace un par de semanas quise ir a juicio, pero Bale me frenó, dijo que no".

"Si los aficionados le hubieran transmitido cariño, todo habría sido diferente. Dentro de unos años mirarán hacia atrás y recordarán al gran jugador que estuvo en el Real Madrid y lo que hizo por este club. Se van a arrepentir. Espero que esta temporada se despidan de él como merece" concluyó el agente de Gareth Bale.