La situación de Gareth Bale ya ha colmado con la paciencia de los hinchas de Real Madrid. La nueva lesión del extremo en su viaje con la Selección de Gales ha desatado una nueva ola de críticas contra el futbolista. Ahora ha salido el agente del jugador, Jonathan Barnett ha cargar contra la afición merengue.

Lo ocurrido con Gareth Bale no ha agradado para nada a los hinchas de Real Madrid. El galés solo jugó los primero 3 partidos de la temporada de LaLiga, para luego ser baja por una lesión en la rodilla. Luego, sin haber hecho su regreso con la camiseta merengue, el jugador viajó con su selección para jugar los partidos de Eliminatorias a Qatar 2022 y se ha vuelto a lesionar.

Esto generó una inmensa molestia en el entorno de la Casa Blanca. Ahora Bale llega al final de su contrato y todo parece apuntar a que el club no le ofrecerá una renovación. Jonathan Barnett declaró ante Deportes Cuartro sobre la actualidad de su representado y ha lanzado un dardo a la afición del club blanco.

Dura crítica contra la hinchada merengue

El agente fue cuestionado por las críticas e insultos que ha recibido Gareth Bale tras su nueva lesión. "Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth. Se han comportado mal".

Barnett también se refirió a los nuevos problemas físicos del futbolista. "Fue muy desafortunado. Teníamos que jugar con Gales, era muy importante para el Mundial. Es algo que puede pasar a cualquiera, pero por desgracia le ha pasado a él, pero está bien, estará jugando pronto".