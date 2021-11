FC Barcelona alista todo para el mercado invernal y el interés de Xavi Hernández y la dirigencia culé se centra en Raheem Sterling. El extremo inglés es el principal objetivo para la ventana de enero, pero la situación se complica. Manchester City no dejará ir tan fácil a si futbolista y han dejado en claro sus exigencias.

Xavi continúa haciendo sus pruebas con los jugadores que tiene a su disposición en este inicio de ciclo con Barcelona. Aún así, la dirección deportiva empieza a mover sus hilos de cara al mercado de fichajes de invierno y tienen un objetivo claro. Raheem Sterling es el jugador codiciado por el club catalán.

La situación parece ser la ideal para la ficha de Sterling. El inglés ha perdido protagonismo en el plantel de Pep Guardiola y estaría dispuesto a cambiar de aires. Sin embargo, desde hace días se filtró que los Sky Blues solicitaban la suma de 50 millones de euros, monto bastante abultado para un Barcelona corto de recursos.

No aceptarán cesiones

Una de las soluciones para la entidad azulgrana era solicitar una cesión del futbolista con opción a compra. Sin embargo, la respuesta de la entidad inglesa ha sido contundente. Según lo afirma el periodista Fabrizio Romano en su podcast Here We Go, la cesión de Raheem Sterling no está siendo valorada por el club.

En este sentido, la situación parece clara. Manchester City solo dejará ir a Sterling en caso de que Barcelona pague la totalidad de la ficha para un traspaso definitivo. Habrá que esperar al inicio del mercado para saber con claridad cuáles serán los próximos movimientos de la entidad catalana.