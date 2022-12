Qatar 2022 ya es historia, pero Brasil sigue sin entrenador y varios de los rumores más fuertes en la Confederación Brasileña de Fútbol apuntan a un Carlo Ancelotti que desde Europa avisa a todo el territorio brasileño. Tras la salida de Tite, así ve el entrenador de los Merengues un hipotético futuro en el Maracaná: "Si el Real Madrid no...".

Croacia dinamitó el sueño de la sexta estrella, el único hito que le faltaba a jugadores como Neymar, Casemiro o Marquinhos, el regreso de la Verdeamarelha y marcó el final del ciclo Tite al frente de una Brasil que por estas horas busca entrenador. Mientras se analiza por nombres en el extranjero, varios focos han apuntado a un Carlo Ancelotti que desde Europa avisa.

Radio Anch’io Sport, consultó al entrenador del Real Madrid sobre la Copa del Mundo, sobre la final entre la selección Argentina y Francia, sobre el devenir de Qatar 2022 y por supuesto, sobre esos rumores que tanto han asegurado con Carletto se encuentra en la órbita de Brasil de cara a un futuro cercano. ¿Puede llegar Ancelotti a los torneos de CONMEBOL?

Calma con la Verdeamarelha

"No sé lo que me deparará el futuro, vivo día a día. De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover”, palabras de Ancelotti para zanjar de momento cualquier rumor alrededor del tema.

Brasil tendrá que seguir buscando a corto plazo un nuevo entrenador para esa nueva selección de talentos que asoma en el horizonte y que dentro de cuatro temporadas buscará cortar con una sequía en las Copas del Mundo que tendrá ya casi algo más de 24 años. La Verdeamarelha apunta a quedarse a corto plazo sin un Carlo Ancelotti que avisa que salvo hecatombe en el Santiago Bernabéu, no pondrá rumbo al mítico Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.