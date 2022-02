Real Madrid mostró una de sus peores facetas ofensivas en Champions League la semana pasada y cuando se esperaba mucho de Vinícius Júnior, pasó desapercibido y tuvo otro discreto partido, el Merengue no sumó tiros al arco y los dardos cayeron sobre el brasileño.

Vinícius estaba atravesando su mejor temporada en la Casa Blanca, con 15 goles, se había posicionado como el hombre clave detrás de Benzema, pero ya lleva más de un mes sin poder anotar, jugando casi siempre y sin ser influyente en el partido, como pasó en Paris, donde estuvo 82 minutos en campo sin poder rematar al arco.

Es por eso que en la conferencia de prensa previa al duelo con Alavés, el entrenador fue consultado sobre el momento que atraviesa Vinícius Jr. No esquivó a la respuesta y admidiendo que no pasa su mejor momento justificó su nivel con el rendimiento colectivo del equipo: "A Vinícius le está pasando un poco lo que le está pasando a todo el equipo, hemos bajado un poco el nivel y el ritmo, no hablo de lo físico, porque creo que todos físicamente están bien", dijo el DT.

Luego siguió, y le sumó otro motivo, la cantidad de partidos: "A veces te puede pasar, tener un mal partido, nos ha pasado con Villarreal o contra Bilbao, emntonces le está pasando lo mismo que a nostros, ha tenido un mes muy intenso en enero y a medida que bajen el ritmo de partidos va a volver a tener un mejor nivel de efectividad".

Vinícius Jr en el último mes

El jugador brasileño en el último acumula un total de cinco partidos con Real Madrid y dos más con su seleccipon. Jugó dos por la Liga, dos por Copa del Rey y uno por Champions League. En el medio entre Copa del Rey y Champions, Vinícius viajó para jugar con Brasil en la Eliminatoria dos partidos más, pero en toda la competencia por un cupo a Qatar, Viní Jr no anotó goles. Su último gol -el único en este 2022- llegó precisamente en el primer partido del año, el 8 de enero ante Valencia