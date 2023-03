El empate 3-3 ante Southampton, cuando ganaba por 3-1 fue la gota que rebalsó el vaso para el entrenador de Tottenham, Antonio Conte. La rueda de prensa posterior a este partido fue lapidaria. El italiano criticó a sus jugadores y hasta tuvo durísimas palabras para el presidente Daniel Levy. ¿Se termina su ciclo luego de estas declaraciones?

Conte explotó luego de que los Spurs desperdiciaron una ventaja de dos goles con pocos minutos para el final. Todos fueron criticados por el director técnico, no se salvó nadie y muestra que su paciencia tiene un límite. También pone en manifiesto que las cosas en Tottenham no están bien.

"Creo que es el momento adecuado para hablar porque creo que después de esta actuación, para mí esto es inaceptable. Estábamos ganando 3-1, con el control, hicimos dos goles y Fraser parando. Creo que es mejor abordar el problema: no somos un equipo. Somos once jugadores los que salimos al terreno de juego. Veo jugadores egoístas, que no quieren ayudarse y no ponen el corazón", comenzó diciendo.

"¿Por qué está pasando esto? Porque están acostumbrados aquí, están acostumbrados... No juegan por algo importante, sí. No quieren jugar bajo presión, no quieren jugar bajo estrés. Es fácil de esta manera. La historia del Tottenham es ésta. Veinte años, ahí esta el dueño y nunca ganaron algo, pero ¿por qué? La culpa es solo del club, o de cada entrenador que se queda aquí. He visto a los entrenadores que tenía el Tottenham en el banquillo. Te arriesgas a desbaratar la figura del directivo y a proteger la situación en todo momento. He tratado de ocultar la situación pero ahora no, porque repito: no quiero ver lo que he visto hoy porque esto es inaceptable y también inaceptable para los fanáticos", sentenció.

Y por último, no fue para nada optimista respecto al futuro. "Ahora faltan diez partidos. ¿Alguien piensa que podemos pelear con esta actitud, con este espíritu?, ¿para qué, el séptimo, el octavo lugar? ¿qué? No estoy acostumbrado a pelear por esto. Es responsabilidad de cada uno", cerró.

Las palabras de Antonio Conte han dado la vuelta al mundo. No es para menos con todo lo que dijo y lo que podrían provocar estas duras palabras. El italiano mandó un claro mensaje que jugadores, presidente y fanáticos deberán pensar seriamente. ¿Será que marcó el punto final de su etapa en el club o le ha abierto los ojos a todos?