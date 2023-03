El PSG sumó una nueva frustración en la temporada (ya había sido eliminado por el Olympique de Marsella en la Copa de Francia) y en su afán por ser campeón de Europa. Es que una vez más su obsesión por ganar la UEFA Champions League se vio interrumpida, en este caso, por el Bayern Munich, que lo desplazó en los Octavos de Final al vencerlo por un tanteador global de 3 a 0. Y al respecto, en Francia, se la agarraron, principalmente, con Lionel Messi.

De por sí, la relación con el argentino ya viene tirante desde hace unos meses. Más allá de que se intentó hacer borrón y cuenta nueva en el inicio de la campaña actual con lo que pasó con el Real Madrid en la temporada anterior, la victoria de la Selección Argentina sobre el combinado galo de Kylian Mbappé en el Mundial y las demoras en la renovación de su contrato, provocaron nuevos roces con el ambiente interno y con todo aquello que rodea al París Saint-Germain.

Tal vez por eso le achacaron la eliminación sufrida con el Bayern Munich, a pesar de que otros futbolistas, como Marco Verratti o el propio Mbappé, tuvieron una noche en el Allianz Arena aún peor que la de Lionel Messi. Sin embargo, la mira de, por ejemplo, Jérôme Rothen, exjugador del PSG y actual colaborado de RCM Sports, se centró en el rosarino.

"A Messi ya no lo queremos. ¡Él no quiere estar en este club! Vi su declaración donde decía 'estoy bien aclimatado', pero: ¿a qué estás aclimatado, querido? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont estás aclimatado? ¡Pero en los partidos que importan, desaparecés por completo!'', fue el comentario del exdefensor con el que atacó al Diez de la Selección Argentina.

Y como si esos dichos fueran poco, se despachó con la actuación de Messi en Qatar 2022: ''Vimos sus partidos en el Mundial, vi sus movimientos. No me importa que sea la camiseta de su selección, respeta un poco al club de la capital, que te permite mantener un sueldo. Solo el PSG podía dárselo y, claro, el PSG cayó con los dos pies adentro porque pensó que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no nos ganó nada en absoluto'', cerró.