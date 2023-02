Lionel Messi, campeón y Balón de Oro de la Copa de Mundo de Qatar 2022 y Mejor Jugador de los premios FIFA The Best, todavía no tiene resuelto en dónde jugará una vez terminado su contrato con el París Saint-Germain, el cual caducará el próximo 30 de junio. Es por eso que el ambiente del fútbol se mantiene en vilo con este asunto, incluido Lionel Scaloni.

El entrenador de la Selección Argentina, así como lo hace con cada uno de los futbolistas albicelestes convocables, sigue de cerca los pasos del rosarino, pues de eso dependerá cómo llegará a las citaciones que se le aproximan para los partidos amistosos, encuentros por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (inicarían en septiembre) y para la Copa América de 2024.

Al respecto, una vez culminada la ceremonia de los premios FIFA The Best, Lionel Scaloni (que, por cierto, fue condecorado como el Mejor Entrenador de año pasado por encima de sus máximos competidores Carlo Ancelotti y Pep Guardiola) opinó en la zona mixta de la Sala Pleyel, a raíz de la indecisión de Lionel Messi sobre su porvenir.

''Eso si que no sé. Hasta ahí no llegó'', comentó en primera instancia cuando le consultaron al DT respecto a si la Pulga seguirá en PSG o si se inclinará por el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, Scaloni se la jugó por lo que ve en la actualidad: ''Yo veo que acá está bien, ¿no? Está andando bien, está cómodo, ayer jugó un gran partido (por el Clásico Francés vs. Olympique de Marsella). Dependerá de él, pero esté donde esté tendrá su lugar en la Selección''.

¿Qué se sabe del futuro de Lionel Messi?

Por el momento no hay indicios de una extensión. Jorge Messi se reunió la semana pasada con el director deportivo del París Saint-Germain Luis Campos, pero solo habrían coordinado cuestiones ligadas al salario, modos de pago y lapso para la renovación. No obstante, nada cerrado. Por eso, la esperanza del FC Barcelona no se apaga.