En los últimos días del mes de diciembre, Bolavip decidió hacer la recopilación de momentos de Real Madrid, uno de los clubes más importantes del balompié mundial que, como de costumbre, dejó grandes noticias e incluyó más títulos a su amplia vitrina, la cual dejó tres grandes competiciones más.

De hecho, el gran constructor de un gran año fue el director técnico italiano, Carlo Ancelotti, quien con su experiencia catapultó al merengue a ser campeón de la liga de España, la Champions League y la Supercopa de Europa, un tremendo performance para el equipo de la capital española.

Título de LaLiga

Fueron 86 puntos los que sumó el cuadro blanco al paso de 38 fechas, y los que se necesitaron para ser campeón del torneo ligero español. Además, fueron 13 unidades de ventaja las que le sacó a su más inmediato perseguidor, su histórico archirrival, Barcelona, al cual le tomo el hilo a lo largo de la campaña.

Durante la temporada, hubo una figura preponderante como fue el caso del delantero francés Karim Benzema, quien temas individuales también se consagró con la obtención del Balón de Oro, otro más para la amplia historia del conjunto Madridista.

Título de Champions League

Las cosas no empezar no empezaron de la mejor manera en la fase de grupos de la competición para el equipo, ya que en condición de local no pudieron frente a un aguerrido equipo moldavo, Sherfiff Tiraspol, conjunto que empezó Santiago Bernabéu, les hizo la vida imposible y los venció.

Ya para la fase de grupos la situación se puso a pedir de boca para ellos debido a que, supieron ir esquivando escollos como lo fueron, PSG, Chelsea, Manchester City, y en la final jugaron ante el Liverpool, al cual vencieron por la mínima diferencia con solitario gol de Vinicius Junior.

Título de Supercopa de Europa

En este caso resultó ser un partido tranquilo para los del director técnico italiano, ya que enfrentaron a Frankfurt, equipo alemán que se consagró con la Europa league, y al cual en el partido decisivo vencieron 2-0 gracias a las anotaciones de David Alaba y del Gato Benzema.

Fichajes

Hay algo bien particular con Real Madrid, ya que al término del último partido de la temporada, la final de Champions League contra Liverpool, salieron varios de los jugadores históricos de la institución, como por ejemplo el caso de Marcelo, el brasileño que es el más ganador de todos los tiempos del club; Casemiro, Gareth Bale e Isco Alarcón.

Para el segundo semestre, que en tiempos futboleros sería el inicio de la campaña 2022/2023, cuentan con el defensor central Alemania Antonio Rudiger, Y el mediocampista de primera línea, Aurélien Tchouameni, que justamente fue finalista del mundial Qatar 2022.

Otra de las contrataciones que se confirmó, fue el acuerdo al que llegaron con Palmeiras, para contar desde 2024 con uno de los jóvenes de proyección brasileños, como no es el caso de Endrick, talentoso jugador que recién firmó su primer contrato profesional con el Verdao paulista.