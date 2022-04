La polémica sigue en buena parte de Sudamérica por el caso Byron Castillo, a quien acusan de ser no elegible para jugar en la selección de Ecuador por haber nacido, supuestamente, en Colombia. Esto hace que tanto las selecciones 'cafetera' y de Chile se ilusionen con la posible descalificación ecuatoriana, que les daría una chance de ir al Mundial de Qatar 2022. Un reciente caso similar podría sentar un precedente que también los beneficiaría.

En Ecuador están confiados en que no habrá ninguna descalificación por el caso Byron Castillo, de quien ya hubo algunas acusaciones en el pasado por su supuesta nacionalidad colombiana. Hasta el momento, no hubo ninguna presentación formal por parte de algún seleccionado ante Conmebol, FIFA o el TAS. En tal caso, lo de Colombia y Chile es una última luz de esperanza para estar en el próximo Mundial, pese a no haber logrado los puntos suficientes durante toda la Eliminatoria.

Sin embargo, un reciente fallo en otro deporte podría beneficiarlos como posible precedente y podría perjudicar a Ecuador. Este jueves se conoció la descalificación de la selección de España del próximo Mundial de Rugby, que se disputará en Francia en 2023. Esto se debe a que los españoles incurrieron en una alineación indebida durante dos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo y la World Rugby, máximo organismo de aquel deporte, decidió penalizarlos.

La descalificación de España del Mundial de Rugby

España ha sido descalificado del Mundial de Rugby por segunda vez consecutiva. Para la cita en Japón 2019, también hubo alineación indebida, pero de dos jugadores de origen francés, Bellie y Fuster. En esta ocasión, para las clasificatorias europeas a Francia 2023, los españoles utilizaron al pilar sudafricano Gavin Van der Berg durante dos encuentros ante Países Bajos, pero incurrieron en una alineación indebida luego de que se comprobó la falsificación de un pasaporte.

La Federación Española consultó a World Rugby por la posibilidad de alinear a Van der Berg, quien no tenía pasaporte, pero sí unas fotocopias sin compulsar como parte de la documetación. La Federación aprobó dichas pruebas para que el jugador pueda jugar en el equipo de Alcobendas Rugby. Sin embargo, en redes sociales, levantaron polémica unas publicaciones por las cuales se comprobó que el jugador estaba en Sudáfrica en el mismo período en que la documentación aseguraba que estaba en España. A raíz de esto, las federaciones de Rumanía y Portugal denunciaron a España por alineación indebida del jugador.

Finalmente, World Rugby se expidió este jueves dándole la razón a las denuncias rumanas y portuguesas, por lo que castigó a España con 25 mil libras como multa y cinco puntos menos por cada uno de los dos partidos que jugó Van der Berg. Así, los españoles se quedaron nuevamente sin Mundial de Rugby, torneo que no juegan desde 1999. En tanto, Rumanía, que antes había clasificado al repechaje mundialista, pasará a ocupar el puesto que tenía España, mientras que Portugal será el seleccionado que éste en la repesca.

El caso España y su descalificación del Mundial de Rugby puede ser un precedente que tanto Colombia y Chile podrían utilizar para denunciar a Ecuador, siempre y cuando logren comprobar que Byron Castillo efectivamente nació en territorio colombiano.