Atlético Madrid vs. Osasuna EN VIVO por La Liga de España: Fecha, horario y canales de TV

Dentro de lo que es la reanudación de los partidos de clubes en el viejo continente, uno de los más importantes se encuentra en el plano liguero español. En esta oportunidad, Atlético Madrid va a estar midiéndose contra Osasuna en un choque que pertenece a la jornada 14 de La Liga de España. Dicho juego se disputará HOY, sábado 20 de noviembre, con sede en el Estadio Wanda Metropolitano. El partido se podrá ver EN VIVO para Sudamérica, excepto Brasil, por ESPN 3 y Star + en dicho sector del continente. Mientras que hacia México lo emitirán SKY Sports.

Dentro de lo que es la situación local, los "Colchoneros" llevan cuatro partidos sin conocer la derrota producto de un triunfo y tres empates, resaltando que el 3-3 contra Valencia fue lo más cercano en cuanto a resultados. Sabiendo que el miércoles chocarán contra Milan en la Champions League, el plantel que posee a los argentinos Ángel Correa, Rodrigo De Paul, mas el uruguayo José María Giménez y Luis Suárez, y el mexicano Hector Herrera, además de ser comandado por el albiceleste Diego Pablo "Cholo" Simeone va cuarto en el plano doméstico con 23 unidades y un juego menos, a cinco del puntero Real Sociedad.

Mientras que la visita ostenta una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria producto de dos empates y el mismo número de caídas, actualmente en fila, los cuales fueron por 2-0 contra Sevilla y Real Sociedad. Todo esto ocasionó que el plantel que posee al argentino Ezequiel Ávila, además de ser liderado porJagoba Arrasate, está en la séptima posición con 19 puntos, a nueve del líder del certamen.

Cuando se midieron en el presente año, Atlético ganó 2-1 como local por los tantos de Renan Lodi y Luis Suárez, quienes dieron vuelta lo previamente abierto por Ante Budimir. Osasuna no triunfa oficialmente desde el 23 de febrero del 2014, en el 3-0 logrado en su casa con anotaciones de Álvaro Cejudo, Emiliano Armenteros y Roberto Torres. Los "Rojillos" no vencen en suelo madrileño hace 12 años, cuando el 5 de abril del 2009 lo hicieron por 4-2 en el ex Vicente Calderón por el doblete de Walter Pandiani, Krisztián Vadócz, Masoud Shojaei, el empate transitorio de Diego Forlán y el descuento de Pablo Ibáñez.

Atlético Madrid vs. Osasuna: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Atlético Madrid vs. Osasuna se disputará HOY, sábado 20 de noviembre, en el choque correspondiente a la fecha 14 de La Liga de España desde el Estadio Wanda Metropolitano.

Horario y TV por país

Argentina: 14:30 horas por ESPN 3 y Star+

Bolivia: 13:30 horas por ESPN 3 y Star+

Brasil: 14:30 horas por Star+

Chile: 14:30 horas por ESPN 3 y Star+

Colombia: 12:30 horas por ESPN 3 y Star+

Ecuador: 12:30 horas por ESPN 3 y Star+

España: 18:30 horas por Movistar LaLiga (M46 O110), Movistar LaLiga 3 (M49 O118), Movistar LaLiga UHD (M440 O111) y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: 09:30 horas PT y 12:30 horas ET por ESPN+

México: 12:30 horas por SKY Sports

Paraguay: 13:30 horas por ESPN 3 y Star+

Perú: 12:30 horas por ESPN 3 y Star+

Uruguay: 14:30 horas porESPN 3 y Star+

Venezuela: 13:30 horas por ESPN 3 y Star+