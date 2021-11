Así como se ha dado lo de Dani Alves a FC Barcelona, parece que el mercado de invierno será temporada de regresos. La última novedad la ha dado Mundo Deportivo al mencionar el retorno de Diego Godín a Atlético de Madrid. Quien supo ser el gran capitán del conjunto 'colchonero' por largos años tendría todo para volver al Wanda Metropolitano.

El defensor uruguayo de 35 años (cumplirá 36 en febrero) alcanzó un acuerdo con Cagliari para firmar la rescisión de su contrato sin tener que poner un sólo centavo y así evaluar opciones para su futuro en enero. Ahí es cuando entraría el 'Atleti' para recibirlo con los brazos más que abiertos, pese a que ya tiene ofrecimientos de algunos clubes.

Por lo pronto, según informa el citado medio, el entorno de Godín estaría dispuesto a volver a Atlético de Madrid, club del que salió en 2019 luego de no llegar a un acuerdo para su renovación. De allí se fue a Inter, donde no logró asentarse y, de esa manera, recayó en Cagliari donde tuvo mayor participación, pero donde parece no haber encontrado la comodidad necesaria. Y en este sentido, esto le abre la chance a los 'Colchoneros'.

Desde el Wanda Metropolitano están urgidos de la contratación por un defensor central, pero la directiva aclaró que sólo lo hará si se presenta una buena oportunidad de mercado. Y la opción de Godín lo es, sin dudas, por varios factores: llegaría a coste cero, el sueldo no sería un problema, conoce al equipo y al cuerpo técnico, además del cariño que tiene el público por él.

Por el momento, no han existido contactos entre el defensor uruguayo y Atlético de Madrid, ya que recién se ha alcanzado el acuerdo con Cagliari. De cualquier manera, la posibilidad se le presenta al conjunto español y podría solucionar un grave problema que ha evidenciado en la temporada con la falta de opciones en la defensa central.