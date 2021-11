Las informaciones de los principales medios europeos apuntan a que Lionel Andrés Messi se llevará el Balón de Oro 2021. Diarios como MARCA, L’Equipe o Mundo Deportivo han puesto al argentino como el máximo candidato a un premio que divide a los fanáticos de este deporte. Un ex ganador del trofeo asegura no solo que el rosarino no lo merece, sino que una victoria suya devaluaría el galardón.

Lionel Messi se presentará junto a Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Jorginho y Karim Benzema en el teatro Théatre du Chatelet de la ciudad de Paris para buscar lo que sería su séptimo Balón de Oro. El argentino ha tenido un 2021 lleno de complicaciones en sus clubes, lesiones y por supuesto esa Copa América en Brasil que le eleva ahora mismo sobre sus rivales. A horas de que se conozca al vencedor, no todos están contentos con su candidatura.

“Si gana el premio, este se verá devaluado”

Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991, cuestiona la victoria del argentino en Le Parisien: "¡No ha jugado durante cinco meses! He visto que hablaban de él y no lo entiendo. Añadamos a Cristiano Ronaldo a esa lista. Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha hecho Messi en París? Metió un gol en la liga, 3 en la Champions... No tengo nada en contra de Messi, por supuesto, es uno de los mejores jugadores de la historia pero este año no se lo merece”.

“Elegir a Messi este año devaluaría el Balón de Oro porque significaría que ya no daríamos la oportunidad a los jugadores de éxito de ganar el trofeo. Cuando se sabe lo difícil que es actuar durante toda una temporada, no estaría bien. Si se lo damos a Messi este año, todos los niños del mundo podrán soñar con tenerlo. Quizá sea menos glamuroso, pero para mí el podio está en los jugadores que te he dado", terminaba Papin en la bomba de jornada.