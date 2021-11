Lionel Andrés Messi sigue haciendo historia. El rosarino se alzó en París con su séptimo Balón de Oro en una gala que tuvo detalles de todos los colores. En lo que son las primeras horas de un nuevo hito del 10, así amanecieron los principales medios europeos tras una noche que sigue poniendo a la Pulga en lo más alto de este deporte.

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran los últimos de mi carrera y que no sabía qué iba a pasar. A partir de allí me preguntaron cuándo me iba a retirar y ahora estoy muy feliz, muy feliz de estar acá y con ganas de pelear por nuevos retos", manifestó Lionel Messi al recibir el premio.

Todos se deshicieron en elogios a Messi durante las horas posteriores a una gala donde PSG fue el gran protagonista. Mbappé, Al-Khelaifi, Neymar y Luis Suárez tuvieron halagos con el argentino, quien tras conquistar la impresionante cifra de 7 Balones de Oro ya piensa en sus objetivos para final de temporada.

Las portadas de los medios

“Juego 7, Messi sube al séptimo cielo, Triplete de oro, Son de oro y Oro blaugrana”, fueron titulares elegidos por L’Equipe, MARCA, Sport, AS y Mundo Deportivo para alabar a Lionel en una noche donde la jugadora del Barcelona Alexia Putellas también se elevó como ganadora del premio más importante con el que cuenta este deporte a nivel individual.

Los medios se rinden ante Messi en un año donde pese a sus distintos problemas con las lesiones y una traumática salida del Barcelona, el rosarino pudo finalmente sacarse la espina con la selección Argentina. Aquella victoria ante Brasil en el Maracaná por la final de la Copa América, el principal argumento para darle un nuevo Balón de Oro al hombre que sigue subiendo el techo de este deporte.