Las bombas que van a leer a continuación sorprenderán a más de uno en Barcelona. José Elías, máximo avalista del club, pasó por el programa La Sotana para explicar varios de los puntos claves en la salida de Lionel Andrés Messi del equipo de sus amores. Sus declaraciones chocan y mucho con lo ocurrido hace unos meses.

"Yo lo que dije es que, como culé, como José Elías, si hubiéramos dejado ir a Messi un año antes, hubiéramos sacado algo de dinero. Si hubiéramos cogido 100 millones de euros me hubiera dado con un canto en los dientes”, empezaba el avalista sobre lo que hubiera hecho con la situación de Lionel.

¿No merecía retirarse el argentino en el club?:“El final de Messi se veía; si no era el año pasado, era este y convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post-Messi. Había que tomar una decisión en algún momento. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Y me dicen: ¿tú qué querías, que se jubilase aquí? Pues no".

Más palos a Lionel

“Había que generar un nuevo equipo y con Messi dentro no podías. Messi tiene una edad para no estar en el Barça", continuaba en su exposición el avalista que dio gran parte del accionar económico del club en lo que vamos de temporada. Elías apuntó los tres ítems que llevaron a la junta a soltarle la mano al ídolo.

Sin tapujos para menospreciar al argentino:"La organización salarial del club: había que afrontar unas rebajas salariales difíciles de defender. Dos, no teníamos pasta para pagarle y estábamos haciendo el pino puente hacia atrás para pagarle a plazos, que es lo que están haciendo allí. (en el PSG) Te tienes que autoengañar para creer que puede seguir. Y tres, hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías".