Lionel Messi prendió el ventilador en Sport para hablar sobre lo que son sus primeros días en PSG y ese traumático adiós al Barcelona tras 20 años en la ciudad condal. Sin filtro, el rosarino charló sobre las palabras de Joan Laporta y se mostró dolido por sus declaraciones alrededor de la ruptura del verano.

"Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento, me encantaría ser Secretario Técnico en algún momento", declaraba Messi dando a conocer que su regreso al Blaugrana no está tan lejos de lo que muchos pensaban.

Dolido con Laporta

Negó que hubiera puesto trabas en la fallida renovación: “Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona".

“Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", fulminaba el argentino a Joan Laporta.

En una charla donde PSG, Neymar, Mbappé también hicieron parte de este viaje express de Lionel Messi a Barcelona, el argentino se mostró más que dolido con las palabras de un Joan Laporta que en su momento se mostró sorprendido de que el mejor jugador en la historia del club no se hubiese quedado gratis.