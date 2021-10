Por primera vez desde que estallase el escándalo BarçaGate, Josep María Bartomeu parece estar dispuesto a romper con su silencio. El ex presidente de Barcelona pasó por la redacción de Mundo Deportivo para hablar sobre la salida de Lionel Andrés Messi del club de su vida, así de como le impidió en su momento dejar este.

Las apariciones del ex dirigente llegan en uno de los momentos más cuestionados de su gestión, donde el equipo de Joan Laporta se debate entre demandarlo o no ante justicia por los resultados económicos de un Barcelona prendido en llamas. Con el BarçaGate también en la mira, esto dijo Bartomeu sobre Messi.

¿Fue un error dejar escapar al 10?: “Lo preguntan a alguien que el verano de 2020 luchó para que no se fuera. He pensado siempre que es imprescindible que esté con nosotros no sólo por ser el mejor del mundo sino por su aportación económica e institucional. Es un error dejar ir a Messi. Representa mucho más que un futbolista que enamora”.

La temporada del burofax

“Hay que preguntarle a él por qué no estaba contento. En 2019 ganamos la Liga. Teníamos que haber pasado en Liverpool y habríamos ganado seguramente ganado la Champions. Era un año de otro triplete. Simplemente perdimos un partido en que no habrían dado ninguna opción al Liverpool y luego la final de Copa”, continuaba Bartomeu.

Sobre la petición de irse en agosto de 2020 comentó: “Se quería ir del club, lo hablamos y le dije que no. Siempre he pensado que Messi es muy importante para nuestro club, también el Barça lo es para él y sería un problema grave que se fuese, como creo que ha sido ahora. Yo le dije que si se quería ir como Xavi e Iniesta, a Qatar, a China o a EE.UU., algo que entendimos, lo podemos hablar y haremos un homenaje y una despedida”.

“Pero Messi no tenía equipo aún y él quería quedar libre. Le dijimos: ‘Queremos que el Barça sea tu último club en Europa. Si luego quieres ir a otro continente, no hay problema. Pero queremos que sigas y esa fue un poco la historia del verano de 2020’. Nosotros diciéndole que queríamos que siguiese y él, que quería irse. Pero sin saber dónde. Siempre le preguntaba dónde quería ir”, finalizaba un Josep María Bartomeu que defendió su gestión al frente del club.