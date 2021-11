Barcelona: Xavi Hernández empieza a tomar decisiones y no contaría con hasta seis jugadores para su proyecto

No hay tiempo que perder en Barcelona y su flamante DT lo sabe. Tras unas horas llenas de emoción y presentaciones en sociedad, Xavi Hernández empieza a tomar decisiones en un equipo que necesita resultados a corto plazo. Pensando en lo que viene, el de Terrassa le habría bajado el pulgar a 6 jugadores con ficha en el plantel profesional.

“Somos el Barça. No sirve el empate ni la derrota. No sirve el notable, sino el excelente para recuperar nuestra esencia y estilo. Habrá una serie de normas y solo si todas las cumplimos podremos salir adelante”, fueron las palabras del nuevo entrenador a la TV del club para dejar en claro que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones.

Si bien Barcelona no cuenta ahora mismo ni mucho menos con un plantel amplio o cargado de opciones, Xavi habría puesto en su lista negra a seis jugadores con la promesa de que Laporta cumpla con su parte y traiga otros tres refuerzos en enero. Las cuentas salen negativas si, pero el de Terrassa tiene en claro con quien quiere contar desde el primer día y con quien con no.

Una costosa lista negra

Desde El Chiringuito aseguran que el nuevo entrenador del equipo Culé no contará con Samuel Umtiti, Clemente Llenglet, Neto, Luuk de Jong, Martin Braithwaite y Phillippe Coutinho para esa tarea de revitalizar a Barcelona. Los seis jugadores nombrados tenían distintas realidades en la era Koeman y ahora apuntarían a convertirse en activos para que el club pueda reforzarse en los mercados que vienen.

�� ¡INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez! ��



�� "XAVI quiere dar SALIDA a NETO, LENGLET, UMTITI, COUTINHO, BRAITHWIATE y LUUK de Jong"#ChiringuitoXavi pic.twitter.com/4Ye8iBj3xv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2021

Barcelona invirtió más de 200 millones de euros en ellos durante la gestión de Bartomeu y difícilmente podrá sacar 50 en los próximos meses. Un ejemplo más de la devaluación de un club que de la mano de Xavi Hernández, empieza a hacer la limpia para devolver a la entidad a sus épocas más gloriosas.